Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Ekim döneminde %5,5 düştü

Perşembe, 14 Aralık 2023 14:29:44 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %9,7 ve yıllık %151,4 artışla 132.109 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise aylık %7,6 ve yıllık %98 artarak 55,49 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk 10 ayında Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %5,55 düşüşle ,1,12 milyon mt olurken bu ithalatın değeri de yıllık %29,4 düşüşle 514,05 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin Rusya’dan yaptığı pik demir ithalatı yıllık %0,3 artışla 778.906 mt olurken Rusya’yı, yıllık %17,8 düşüşle 109.294 mt pik demir ihraç eden Ukrayna ve 74.418 mt sevkiyat yapan Hindistan takip etti.