Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Ekim döneminde %31,1 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %45 düşüşle ve yıllık %20,2 artışla 59.043 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %44,3 ve yıllık %1,6 düşüşle 28,03 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.
Ocak-Ekim döneminde pik demir ithalatı yıllık %31,1 artışla 1,23 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri ise yıllık %37,4 artışla 729,1 milyon $ oldu.
Söz konusu dönemde Rusya yıllık %100,9 artışla 816.198 mt pik demir ihraç ederek ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı, 250.211 mt pik demir ihraç eden Brezilya takip etti.
Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2022
|
Ocak-Ekim 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Ekim 2022
|
Ekim 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
816.198
|
406.363
|
+100,9
|
45.072
|
42.590
|
+5,8
|
Brezilya
|
250.211
|
117.855
|
+112,3
|
1.969
|
-
|
-
|
Ukrayna
|
133.434
|
237.697
|
-43,9
|
12.002
|
6.479
|
+85,2
|
Almanya
|
19.844
|
59.787
|
-66,8
|
-
|
-
|
-
|
Güney Afrika
|
13.000
|
26.100
|
-50,2
|
-
|
-
|
-
Türkiye’nin Ocak-Ekim döneminde pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: