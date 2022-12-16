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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Ekim döneminde %31,1 yükseldi

Cuma, 16 Aralık 2022 11:28:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %45 düşüşle ve yıllık %20,2 artışla 59.043 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %44,3 ve yıllık %1,6 düşüşle 28,03 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde pik demir ithalatı yıllık %31,1 artışla 1,23 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri ise yıllık %37,4 artışla 729,1 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde Rusya yıllık %100,9 artışla 816.198 mt pik demir ihraç ederek ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı, 250.211 mt pik demir ihraç eden Brezilya takip etti.

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2022

Ocak-Ekim 2021

Yıllık değişim (%)

Ekim 2022

Ekim 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

816.198

406.363

+100,9

45.072

42.590

+5,8

Brezilya

250.211

117.855

+112,3

1.969

-

-

Ukrayna

133.434

237.697

-43,9

­12.002

6.479

+85,2

Almanya

19.844

59.787

-66,8

-

-

-

Güney Afrika

13.000

26.100

-50,2

-

-

-

Türkiye’nin Ocak-Ekim döneminde pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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