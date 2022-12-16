Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Ekim döneminde %31,1 yükseldi

Cuma, 16 Aralık 2022 11:28:39 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %45 düşüşle ve yıllık %20,2 artışla 59.043 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %44,3 ve yıllık %1,6 düşüşle 28,03 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde pik demir ithalatı yıllık %31,1 artışla 1,23 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri ise yıllık %37,4 artışla 729,1 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde Rusya yıllık %100,9 artışla 816.198 mt pik demir ihraç ederek ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı, 250.211 mt pik demir ihraç eden Brezilya takip etti.

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2022 Ocak-Ekim 2021 Yıllık değişim (%) Ekim 2022 Ekim 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 816.198 406.363 +100,9 45.072 42.590 +5,8 Brezilya 250.211 117.855 +112,3 1.969 - - Ukrayna 133.434 237.697 -43,9 ­12.002 6.479 +85,2 Almanya 19.844 59.787 -66,8 - - - Güney Afrika 13.000 26.100 -50,2 - - -

Türkiye’nin Ocak-Ekim döneminde pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: