Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak ayında %5 arttı

Çarşamba, 20 Mart 2024 14:45:27 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Ocak ayında aylık %10,1 ve yıllık %5 artışla 108.536 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %20,5 ve yıllık %5,6 artışla 48,69 milyon $ oldu.

Aynı ayda Türkiye’nin Rusya’dan yaptığı pik demir ithalatı yıllık %20,6 artışla 86.285 mt olurken Rusya’yı 20.110 mt pik demir ihraç eden Brezilya ve 2.141 mt sevkiyat yapan Kazakistan takip etti.

Ocak ayında Türkiye’nin pik demir ithalatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar Ocak 2024 Ocak 2023 Yıllık değişim (%) Rusya 86,285 71,554 +20.6 Brezilya 20,110 - - Kazakistan 2,141 - -

Ocak ayında Türkiye’nin pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: