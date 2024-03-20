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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak ayında %5 arttı

Çarşamba, 20 Mart 2024 14:45:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Ocak ayında aylık %10,1 ve yıllık %5 artışla 108.536 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %20,5 ve yıllık %5,6 artışla 48,69 milyon $ oldu.

Aynı ayda Türkiye’nin Rusya’dan yaptığı pik demir ithalatı yıllık %20,6 artışla 86.285 mt olurken Rusya’yı 20.110 mt pik demir ihraç eden Brezilya ve 2.141 mt sevkiyat yapan Kazakistan takip etti.

Ocak ayında Türkiye’nin pik demir ithalatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar

 

 

 

Ocak 2024

Ocak 2023

Yıllık değişim (%)

Rusya

86,285

71,554

+20.6

Brezilya

20,110

-

-

Kazakistan

2,141

-

-

Ocak ayında Türkiye’nin pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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