Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak ayında %45,5 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl Ocak ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %15,6 ve yıllık %45,5 düşüşle 59.029 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %16,6, yıllık ise %30,4 düşüşle 24,38 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.
Ocak ayında, Ukrayna Türkiye'ye yıllık bazda %9,76 düşüşle 23.330 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Ukrayna’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye yıllık bazda %74,42 düşüşle 19.379 mt pik demir ihraç eden Rusya takip etti.
Ocak ayında Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
Ocak 2021
|
Ocak 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Ukrayna
|
23.330
|
25.853
|
-9,76
|
Rusya
|
19.379
|
75.750
|
-74,42
|
Almanya
|
16.071
|
6.679
|
140,62
Türkiye'nin Ocak ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: