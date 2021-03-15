Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak ayında %45,5 düştü

Pazartesi, 15 Mart 2021 16:21:51 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl Ocak ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %15,6 ve yıllık %45,5 düşüşle 59.029 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %16,6, yıllık ise %30,4 düşüşle 24,38 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak ayında, Ukrayna Türkiye'ye yıllık bazda %9,76 düşüşle 23.330 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Ukrayna’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye yıllık bazda %74,42 düşüşle 19.379 mt pik demir ihraç eden Rusya takip etti.

Ocak ayında Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2021 Ocak 2020 Yıllık değişim (%) Ukrayna 23.330 25.853 -9,76 Rusya 19.379 75.750 -74,42 Almanya 16.071 6.679 140,62

Türkiye'nin Ocak ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: