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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak ayında %45,5 düştü

Pazartesi, 15 Mart 2021 16:21:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yıl Ocak ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %15,6 ve yıllık %45,5 düşüşle 59.029 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %16,6, yıllık ise %30,4 düşüşle 24,38 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak ayında, Ukrayna Türkiye'ye yıllık bazda %9,76 düşüşle 23.330 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Ukrayna’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye yıllık bazda %74,42 düşüşle 19.379 mt pik demir ihraç eden Rusya takip etti.

Ocak ayında Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

Ocak 2021

Ocak 2020

Yıllık değişim (%)

Ukrayna

23.330

25.853

-9,76

Rusya

19.379

75.750

-74,42

Almanya

16.071

6.679

140,62

Türkiye'nin Ocak ayında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: pik demir  Türkiye  hammaddeler  ith/ihr istatistikleri  Avrupa  |  benzer haberler »


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