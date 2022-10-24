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Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %38,7 arttı

Pazartesi, 24 Ekim 2022 11:43:04 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %14,2 ve yıllık %2,9 artışla 147.829 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri ise aylık %9,4 artış ve yıllık %15,1 düşüşle 75,69 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %38,7 artışla 1,07 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %52,2 artışla 650,78 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %164,6 artışla 699.718 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 212.211 mt pik demir ihraç eden Brezilya takip etti.

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ağustos 2022

Ocak-Ağustos 2021

Yıllık değişim (%)

Ağustos 2022

Ağustos 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

699.718

264.464

164,58

110.670

66.890

65,45

Brezilya

212.211

117.855

80,06

6.546

1.100

495,09

Ukrayna

121.432

208.443

-41,74

20.903

13.044

60,25

Almanya

19.844

59.766

-66,8

1.710

-

-

Güney Afrika

13.000

26.100

-50,19

8.000

11.000

-27,27

Türkiye'nin Ocak-Ağustos döneminde pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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