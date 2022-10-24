Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %38,7 arttı

Pazartesi, 24 Ekim 2022 11:43:04 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %14,2 ve yıllık %2,9 artışla 147.829 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri ise aylık %9,4 artış ve yıllık %15,1 düşüşle 75,69 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %38,7 artışla 1,07 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %52,2 artışla 650,78 milyon $ oldu.

Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %164,6 artışla 699.718 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 212.211 mt pik demir ihraç eden Brezilya takip etti.

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2022 Ocak-Ağustos 2021 Yıllık değişim (%) Ağustos 2022 Ağustos 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 699.718 264.464 164,58 110.670 66.890 65,45 Brezilya 212.211 117.855 80,06 6.546 1.100 495,09 Ukrayna 121.432 208.443 -41,74 20.903 13.044 60,25 Almanya 19.844 59.766 -66,8 1.710 - - Güney Afrika 13.000 26.100 -50,19 8.000 11.000 -27,27

Türkiye'nin Ocak-Ağustos döneminde pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: