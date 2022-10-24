Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %38,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %14,2 ve yıllık %2,9 artışla 147.829 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri ise aylık %9,4 artış ve yıllık %15,1 düşüşle 75,69 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %38,7 artışla 1,07 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %52,2 artışla 650,78 milyon $ oldu.
Söz konusu dönemde, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %164,6 artışla 699.718 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı belirtilen dönemde Türkiye'ye 212.211 mt pik demir ihraç eden Brezilya takip etti.
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ağustos 2022
|
Ocak-Ağustos 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Ağustos 2022
|
Ağustos 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
699.718
|
264.464
|
164,58
|
110.670
|
66.890
|
65,45
|
Brezilya
|
212.211
|
117.855
|
80,06
|
6.546
|
1.100
|
495,09
|
Ukrayna
|
121.432
|
208.443
|
-41,74
|
20.903
|
13.044
|
60,25
|
Almanya
|
19.844
|
59.766
|
-66,8
|
1.710
|
-
|
-
|
Güney Afrika
|
13.000
|
26.100
|
-50,19
|
8.000
|
11.000
|
-27,27
Türkiye'nin Ocak-Ağustos döneminde pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: