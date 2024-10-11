Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %1,7 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %72 ve yıllık %24,8 düşüşle 33.032 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %72,3 ve 2023 yılının Ağustos ayına kıyasla %27,7 düşüşle 14,27 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk sekiz ayında ise, Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %1,7 düşüşle 879.098 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %4,2 düşüşle 389,85 milyon $ seviyesine çıktı.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke 579.530 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 100.871 mt pik demir ihraç eden Kazakistan ve 72.396 mt ihracat yapan Ukrayna takip etti.
Yılın ilk sekiz ayında Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
Ocak-Ağustos 2023
|
Ocak-Ağustos 2024
|
Yıllık değişim
|
Ağustos 2023
|
Ağustos 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Rusya
|
645.152
|
579.530
|
-10,2
|
35.806
|
11.501
|
-67,9
|
Kazakistan
|
-
|
100.871
|
-
|
-
|
11.512
|
-
|
Ukrayna
|
76.580
|
72.396
|
-5,5
|
-
|
|
-
|
Güney Afrika
|
8.000
|
40.094
|
401,2
|
8.000
|
10.000
|
25
|
Hindistan
|
73.907
|
35.200
|
-52,4
|
-
|
-
|
-
|
Brezilya
|
54.762
|
26.310
|
-52
|
-
|
-
|
-
|
Endonezya
|
-
|
19.472
|
-
|
-
|
-
|
-
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: