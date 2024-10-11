Türkiye’nin pik demir ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %1,7 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Ağustos ayında aylık %72 ve yıllık %24,8 düşüşle 33.032 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %72,3 ve 2023 yılının Ağustos ayına kıyasla %27,7 düşüşle 14,27 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk sekiz ayında ise, Türkiye 'nin pik demir ithalatı yıllık %1,7 düşüşle 879.098 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %4,2 düşüşle 389,85 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke 579.530 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 100.871 mt pik demir ihraç eden Kazakistan ve 72.396 mt ihracat yapan Ukrayna takip etti.

Yılın ilk sekiz ayında Türkiye ’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2023 Ocak-Ağustos 2024 Yıllık değişim

(%) Ağustos 2023 Ağustos 2024 Yıllık değişim (%) Rusya 645.152 579.530 -10,2 35.806 11.501 -67,9 Kazakistan - 100.871 - - 11.512 - Ukrayna 76.580 72.396 -5,5 - - Güney Afrika 8.000 40.094 401,2 8.000 10.000 25 Hindistan 73.907 35.200 -52,4 - - - Brezilya 54.762 26.310 -52 - - - Endonezya - 19.472 - - - -