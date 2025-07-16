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Türkiye’nin pik demir ithalatı 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde %40 arttı

Çarşamba, 16 Temmuz 2025 14:37:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Mayıs ayında aylık %7,6 düşüş ve yıllık %107,6 artışla 233.905 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan bu ithalattan sağlanan gelir aylık %5,2 düşüş ve 2024 yılının Mayıs ayına kıyasla %76,7 artışla 86,85 milyon $ oldu.

Türkiye’nin pik demir ithalatı - Son 12 ay

Ocak-Mayıs döneminde ise, Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %40 artışla 933.503 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %18,9 artışla 342,5 milyon $ seviyesine çıktı. 

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok pik demir ithal ettiği ülke yıllık %40,65 artışla 672.566 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, 107.568 mt pik demir ihraç eden Kazakistan ve 55.997 mt ihracat yapan Almanya takip etti.

Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)
  Ocak-Mayıs 2025 Ocak-Mayıs 2024 Yıllık değişim
(%)		 Mayıs 2025 Mayıs 2024

Yıllık değişim

 (%)
Rusya 672.566 478.174 40,65 166.487 73.326 127,05
Kazakistan 107.568 57.094 88,41 23.258 19.308 20,46
Almanya 55.997 24.835 125,48 - - -
Endonezya 47.083 - - - - -
Ukrayna 44.160 10.038 339,93 44.159 10.038 339,93
Norveç 6.052 - - - - -
İran 48 - - - - -
İtalya 29     -    

Türkiye’nin pik demir ithalat dağılımı - Ocak-Mayıs 2025


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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