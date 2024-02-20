Türkiye’nin pik demir ithalatı 2023 yılında %0,2 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %20,9 düşüşle ve yıllık %33,3 artışla 98.532 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %21,2 düşerek ve yıllık %23,4 artarak 40,92 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.
2023 yılında Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %0,2 düşüşle 1,35 milyon mt olurken bu ithalatın değeri de yıllık %24,4 düşüşle 606,40 milyon $ oldu.
Aynı yılda Türkiye’nin Rusya’dan yaptığı pik demir ithalatı yıllık %4,2 düşüşle 857.280mt olurken Rusya’yı, yıllık %56,3 düşüşle 109.987 mt pik demir ihraç eden Brezilya ve yıllık %30,6 düşüşle 109.293 mt sevkiyat yapan Ukrayna takip etti.
2023 yılında Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Aralık 2023
|
Aralık 2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
857.280
|
895.115
|
-4,2
|
91.539
|
54.495
|
+68
|
Brezilya
|
109.897
|
251.241
|
-56,3
|
-
|
-
|
-
|
Ukrayna
|
109.293
|
157.554
|
-30,6
|
-
|
9.402
|
-
|
Almanya
|
77.654
|
18.601
|
+317,5
|
-
|
-
|
-
2023 yılında Türkiye’nin pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: