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Türkiye’nin pik demir ithalatı 2023 yılında %0,2 düştü

Salı, 20 Şubat 2024 09:54:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %20,9 düşüşle ve yıllık %33,3 artışla 98.532 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %21,2 düşerek ve yıllık %23,4 artarak 40,92 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

2023 yılında Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %0,2 düşüşle 1,35 milyon mt olurken bu ithalatın değeri de yıllık %24,4 düşüşle 606,40 milyon $ oldu.

Aynı yılda Türkiye’nin Rusya’dan yaptığı pik demir ithalatı yıllık %4,2 düşüşle 857.280mt olurken Rusya’yı, yıllık %56,3 düşüşle 109.987 mt pik demir ihraç eden Brezilya ve yıllık %30,6 düşüşle 109.293 mt sevkiyat yapan Ukrayna takip etti.

2023 yılında Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

2023

2022

Yıllık değişim (%)

Aralık 2023

Aralık 2022

Yıllık değişim (%)

Rusya

857.280

895.115

-4,2

91.539

54.495

+68

Brezilya

109.897

251.241

-56,3

-

-

-

Ukrayna

109.293

157.554

-30,6

-

9.402

-

Almanya

77.654

18.601

+317,5

-

-

-

2023 yılında Türkiye’nin pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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