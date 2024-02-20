Türkiye’nin pik demir ithalatı 2023 yılında %0,2 düştü

Salı, 20 Şubat 2024 09:54:58 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %20,9 düşüşle ve yıllık %33,3 artışla 98.532 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %21,2 düşerek ve yıllık %23,4 artarak 40,92 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

2023 yılında Türkiye’nin pik demir ithalatı yıllık %0,2 düşüşle 1,35 milyon mt olurken bu ithalatın değeri de yıllık %24,4 düşüşle 606,40 milyon $ oldu.

Aynı yılda Türkiye’nin Rusya’dan yaptığı pik demir ithalatı yıllık %4,2 düşüşle 857.280mt olurken Rusya’yı, yıllık %56,3 düşüşle 109.987 mt pik demir ihraç eden Brezilya ve yıllık %30,6 düşüşle 109.293 mt sevkiyat yapan Ukrayna takip etti.

2023 yılında Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke Miktar (mt) 2023 2022 Yıllık değişim (%) Aralık 2023 Aralık 2022 Yıllık değişim (%) Rusya 857.280 895.115 -4,2 91.539 54.495 +68 Brezilya 109.897 251.241 -56,3 - - - Ukrayna 109.293 157.554 -30,6 - 9.402 - Almanya 77.654 18.601 +317,5 - - -

2023 yılında Türkiye’nin pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: