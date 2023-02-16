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Türkiye’nin pik demir ithalatı 2022’de %13,3 yükseldi

Perşembe, 16 Şubat 2023 12:19:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin pik demir ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %13,5 ve yıllık %16,1 düşüşle 73.898 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %17,7 ve yıllık %35,1 düşüşle 33,15 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

2022 yılında pik demir ithalatı yıllık %13,3 artışla 1,35 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri ise yıllık %18,7 artışla 802,52 milyon $ oldu.

2022’de Rusya yıllık %65,9 artışla 895.115 mt pik demir ihraç ederek ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya’yı, 251.241 mt pik demir ihraç eden Brezilya takip etti.

2022 yılında Türkiye’nin en çok pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekildedir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

2022

2021

Yıllık değişim (%)

Aralık 2022

Aralık 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

895.115

539.486

+65,92

54.495

30.088

+81,12

Brezilya

251.241

126.939

+97,92

-

1.810

-

Ukrayna

157.554

295.483

-46,68

9.402

7.322

+28,41

Güney Afrika

19.000

26.100

-27,2

10.000

-

-

Almanya

18.601

59.787

-68,89

-

-

-

Norveç

5.179

189

+2640,21

-

-

-

 


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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