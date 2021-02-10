Türkiye’nin pik demir ithalatı 2020 yılında %8,2 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yıl Aralık ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %78,7 artış fakat yıllık %62,4 düşüşle 69.970 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %112,7 artış fakat yıllık %51,3 düşüşle 29,22 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.
2020 yılında, Türkiye’nin pik demir ithalatı, yıllık %8,2 düşüşle 1,13 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %15,8 düşüşle 369,59 milyon $ oldu.
2020 yılında, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %14,27 düşüşle 643.137 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya'yı 2020’de Türkiye'ye yıllık bazda %19,36 artışla 271.510 mt pik demir ihraç eden Ukrayna takip etti.
2020 yılında Türkiye'nin pik demir ithalatı yaptığı tüm ülkeler şu şekildedir:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
2020
|
2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Aralık 2020
|
Aralık 2019
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
643.137
|
750.163
|
-14,27
|
45.015
|
86.369
|
-47,88
|
Ukrayna
|
271.510
|
227.476
|
19,36
|
24.955
|
63.725
|
-60,84
|
Almanya
|
88.828
|
36.983
|
140,19
|
-
|
5.889
|
-
|
Brezilya
|
77.178
|
179.183
|
-56,93
|
-
|
22.498
|
-
|
Kanada
|
24.665
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Güney Afrika
|
21.000
|
34.085
|
-38,39
|
-
|
7.100
|
-
Türkiye'nin 2020 yılında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: