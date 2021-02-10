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Türkiye’nin pik demir ithalatı 2020 yılında %8,2 düştü

Çarşamba, 10 Şubat 2021 14:47:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yıl Aralık ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %78,7 artış fakat yıllık %62,4 düşüşle 69.970 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %112,7 artış fakat yıllık %51,3 düşüşle 29,22 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılında, Türkiye’nin pik demir ithalatı, yıllık %8,2 düşüşle 1,13 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %15,8 düşüşle 369,59 milyon $ oldu.

2020 yılında, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %14,27 düşüşle 643.137 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya'yı 2020’de Türkiye'ye yıllık bazda %19,36 artışla 271.510 mt pik demir ihraç eden Ukrayna takip etti.

2020 yılında Türkiye'nin pik demir ithalatı yaptığı tüm ülkeler şu şekildedir:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

2020

2019

Yıllık değişim (%)

Aralık 2020

Aralık 2019

Yıllık değişim (%)

Rusya

643.137

750.163

-14,27

45.015

86.369

-47,88

Ukrayna

271.510

227.476

19,36

24.955

63.725

-60,84

Almanya

88.828

36.983

140,19

-

5.889

-

Brezilya

77.178

179.183

-56,93

-

22.498

-

Kanada

24.665

-

-

-

-

-

Güney Afrika

21.000

34.085

-38,39

-

7.100

-

Türkiye'nin 2020 yılında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir:


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  hammaddeler  Avrupa  Türkiye  pik demir  |  benzer haberler »


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