Türkiye’nin pik demir ithalatı 2020 yılında %8,2 düştü

Çarşamba, 10 Şubat 2021 14:47:44 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, geçen yıl Aralık ayında Türkiye'nin pik demir ithalatı aylık %78,7 artış fakat yıllık %62,4 düşüşle 69.970 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın toplam değeri aylık %112,7 artış fakat yıllık %51,3 düşüşle 29,22 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılında, Türkiye’nin pik demir ithalatı, yıllık %8,2 düşüşle 1,13 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri ise yıllık %15,8 düşüşle 369,59 milyon $ oldu.

2020 yılında, Rusya Türkiye'ye yıllık bazda %14,27 düşüşle 643.137 mt pik demir ihraç ederek, ülkenin en fazla pik demir alımı yaptığı ülke oldu. Rusya'yı 2020’de Türkiye'ye yıllık bazda %19,36 artışla 271.510 mt pik demir ihraç eden Ukrayna takip etti.

2020 yılında Türkiye'nin pik demir ithalatı yaptığı tüm ülkeler şu şekildedir:

Ülke Miktar (mt) 2020 2019 Yıllık değişim (%) Aralık 2020 Aralık 2019 Yıllık değişim (%) Rusya 643.137 750.163 -14,27 45.015 86.369 -47,88 Ukrayna 271.510 227.476 19,36 24.955 63.725 -60,84 Almanya 88.828 36.983 140,19 - 5.889 - Brezilya 77.178 179.183 -56,93 - 22.498 - Kanada 24.665 - - - - - Güney Afrika 21.000 34.085 -38,39 - 7.100 -

Türkiye'nin 2020 yılında pik demir ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıda görülebilir: