Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Temmuz döneminde %31,4 arttı

Salı, 17 Ağustos 2021 11:11:27 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında Türkiye’deki motorlu araç satışları yıllık %44,4 düşüşle 49.729 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda, Türkiye’nin binek araç satışları yıllık %47,7 düşüşle 36.311 adet oldu. Bununla birlikte, yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’deki motorlu araç satışları yıllık %31,4 artarak 461.730 adede yükseldi.

Öte yandan, bu yılın ilk yedi ayında Türkiye’nin motorlu araç ihracatı yıllık %6,6 artışla 512.320 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık bazda %3,3 düşüşle 322.874 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde, Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık bazda %32,1 artışla 158.341 adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %26,8 artışla 16,73 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %7,3 artışla 5,39 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Temmuz ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %41,3 düşüşle 28.570 adet ve binek araç ithalatı yıllık %45 düşüşle 22.831 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise, Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %33,5 artışla 260.623 adet olurken, binek araç ithalatı yıllık %25,8 artışla 208.593 adet seviyesine ulaştı.