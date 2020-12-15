Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Kasım döneminde %72,5 arttı

Salı, 15 Aralık 2020 10:58:51 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasım ayında Türkiye’deki motorlu araç satışları yıllık %38,9 artışla 82.773 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda, Türkiye’nin binek araç satışları yıllık %34,9 artışla 64.357 adet oldu. Bununla birlikte, yılın Ocak-Kasım döneminde Türkiye’deki motorlu araç satışları yıllık %72,5 artarak 688.180 adede yükseldi.

Öte yandan, bu yılın ilk 11 ayında Türkiye’nin motorlu araç ihracatı yıllık %28,3 düşüşle 821.900 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık bazda %28,4 düşüşle 542.083 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde, Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık bazda %12,3 düşüşle 310.301 adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %19,3 düşüşle 23,11 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %22,7 düşüşle 8,29 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Kasım ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %20,2 artışla 43.802 adet ve binek araç ithalatı yıllık %17,9 artışla 36.923 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise, Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %63,6 artışla 372.956 adet olurken, binek araç ithalatı yıllık %66 artışla 314.964 adet seviyesine ulaştı.