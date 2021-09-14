Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Ağustos döneminde %25,9 arttı

Salı, 14 Eylül 2021 10:20:44 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayında Türkiye’deki motorlu araç satışları yıllık %4,8 düşüşle 60.511 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda, Türkiye’nin binek araç satışları yıllık %0,9 artışla 44.756 adet oldu. Bununla birlikte, yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’deki motorlu araç satışları yıllık %25,9 artarak 522.244 adede yükseldi.

Öte yandan, bu yılın ilk sekiz ayında Türkiye’nin motorlu araç ihracatı yıllık %13,8 artışla 595.425 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık bazda %1,6 artışla 365.704 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde, Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık bazda %44,6 artışla 191.963 adet oldu. Söz konusu dönemde, ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %29,8 artışla 19,16 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %11 artışla 6 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Ağustos ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %6,9 düşüşle 32.442 adet ve binek araç ithalatı yıllık %11,1 düşüşle 24.777 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise, Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %27,4 artışla 293.064 adet olurken, binek araç ithalatı yıllık %20,5 artışla 233.370 adet seviyesine ulaştı.