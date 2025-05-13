 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Nisan döneminde %2,2 arttı

Salı, 13 Mayıs 2025 12:17:34 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Nisan ayında ülkede motorlu araç satışları aylık %10,1 düşüş ve yıllık %38 artışla 109.234 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %39 artışla 85.411 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %2,2 artarak 395.025 adede yükseldi.

Öte yandan bu yılın ilk dört ayında motorlu araç ihracatı yıllık %0,1 artışla 333.351 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %5,5 düşüşle 194.530 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %5,1 düşüşle 101.507 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %4,7 artışla 12,47 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %7,6 artışla 3,57 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Nisan ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %44 artışla 78.025 adet, binek araç ithalatı ise yıllık %39,6 artışla 60.313 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %6,2 artışla 274.650 adet ve binek araç ithalatı yıllık %4,7 artışla 212.512 adet seviyelerinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Nisan döneminde %2,2 düştü

12 May | Çelik Haberler

Türkiye’de araç satışları Ocak-Nisan döneminde %2,7 arttı

07 May | Çelik Haberler

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Mart’ta aylık %43 arttı

18 Nis | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Mart döneminde %7 düştü

15 Nis | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Mart döneminde %8,7 düştü

14 Nis | Çelik Haberler

Türkiye’de araç satışları Ocak-Mart döneminde %6,5 düştü

04 Nis | Çelik Haberler

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Şubat’ta aylık %17,4 düştü

18 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Şubat döneminde %15 düştü

18 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Şubat döneminde %8,9 düştü

17 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’de araç satışları Ocak-Şubat döneminde %14,2 düştü

04 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis