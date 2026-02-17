 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin motorlu araç satışları 2026'nın Ocak ayında %10,1 arttı

Salı, 17 Şubat 2026 16:07:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede motorlu araç satışları bu yılın Ocak ayında aylık %60,8 düşüş ve yıllık %10,1 artışla 70.590 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %9,1 artışla 61.055 adet oldu.

Söz konusu ayda ülkenin toplam motorlu araç ihracatı yıllık %17,2 düşüşle 64.725 adet, binek araç ihracatı ise yıllık %27,6 düşüşle 34.250 adet olarak gerçekleşti. Ocak ayında Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %0,7 düşüşle 22.332 adet oldu.

Ocak ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %5,1 artışla 50.036 adet, binek araç ithalatı ise yıllık %3,5 artışla 38.723 adet olarak kaydedildi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2026 yılı Ocak ayında %5,2 geriledi

16 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’de araç satışları 2026’nın Ocak ayında %9,8 arttı

04 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç satışları 2025’te %10 arttı

21 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2025’te %4 artış kaydetti

20 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları 2025’in Aralık ayında %35,5 artış kaydetti

16 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’de araç satışları 2025 yılında %10,5 arttı

07 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları 2025’in Kasım ayında %2,6 arttı

17 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç satışları 2025’in Ocak-Kasım döneminde %9,6 yükseldi

16 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2025’in Ocak-Kasım döneminde %4,3 arttı

15 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’de araç satışları 2025’in Ocak-Kasım döneminde %10,2 arttı

04 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis