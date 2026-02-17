Türkiye’nin motorlu araç satışları 2026'nın Ocak ayında %10,1 arttı

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede motorlu araç satışları bu yılın Ocak ayında aylık %60,8 düşüş ve yıllık %10,1 artışla 70.590 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %9,1 artışla 61.055 adet oldu.

Söz konusu ayda ülkenin toplam motorlu araç ihracatı yıllık %17,2 düşüşle 64.725 adet, binek araç ihracatı ise yıllık %27,6 düşüşle 34.250 adet olarak gerçekleşti. Ocak ayında Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %0,7 düşüşle 22.332 adet oldu.

Ocak ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %5,1 artışla 50.036 adet, binek araç ithalatı ise yıllık %3,5 artışla 38.723 adet olarak kaydedildi.