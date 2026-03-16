Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %2,2 düştü

Pazartesi, 16 Mart 2026 14:08:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre bu yılın Şubat ayında ülkenin motorlu taşıt üretimi aylık %16,9 ve yıllık %0,6 artışla 116.037 adet oldu. Ocak-Şubat döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %2,2 düşüşle 215.284 adet seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %12,3 düşüşle 65.319 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %23,9 artışla 50.718 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk iki ayında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %14,6 düşüşle 120.823 adet ve ticari araç üretimi yıllık %20,3 artışla 94.461 adet seviyelerinde kaydedildi.

Şubat ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %65,2 olurken, Ocak-Şubat döneminde söz konusu oran %60,5 seviyesinde yer aldı.


