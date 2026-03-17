Türkiye’nin motorlu araç satışları 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %2,6 arttı

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Şubat ayında ülkede motorlu araç satışları aylık %17,3 artış ve yıllık %3 düşüşle 91.053 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %8,2 düşüşle 69.776 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Şubat döneminde yıllık %2,6 artışla 168.595 adede yükseldi.

Öte yandan bu yılın ilk iki ayında motorlu araç ihracatı yıllık %8,7 düşüşle 168.595 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %22,5 düşüşle 72.150 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %11,1 artışla 53.153 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %10 artışla 6,47 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %0,8 artışla 1,7 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Şubat ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %5,9 düşüşle 59.786 adet, binek araç ithalatı ise yıllık %13,4 düşüşle 44.582 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %1,1 düşüşle 109.874 adet ve binek araç ithalatı yıllık %6,3 düşüşle 83.305 adet seviyelerinde yer aldı.