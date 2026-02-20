 |  Giriş 
Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları 2025’in Ocak ayında %14,6 düştü

Cuma, 20 Şubat 2026 12:24:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak ayında ülkedeki yeni araç kayıtları bir önceki aya kıyasla %14,6 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %41,7 düşüş göstererek 144.620 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %44,8 ve yıllık %22,2 düşüşle 81.108 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %56,1'ini oluşturdu.

Öte yandan Ocak ayında yeni kamyonet kayıtları geçtiğimiz yılın Aralık ayına kıyasla %17 düşüş ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %9,5 artış göstererek 26.646 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %18,4'ünü oluşturdu.


