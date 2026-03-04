 |  Giriş 
Türkiye’de araç satışları 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %2,5 arttı

Çarşamba, 04 Mart 2026 13:29:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre yerel binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %16,8 artışla ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3 düşüşle 88.039 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %14,3 yükselişle ve yıllık %8,2 düşüşle 69.776 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %27,7 ve yıllık %24,2 artarak 18.263 adet seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Şubat döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %2,5 artışla 163.401 adet seviyesine çıktı. Aynı dönemde binek araç satışları yıllık %0,9 azalarak 130.831 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %18,8 yükselerek 32.570 adet seviyelerinde yer aldı.


