Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları 2026’nın Şubat ayında %15,7 geriledi

Salı, 17 Mart 2026 11:53:04 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Şubat ayında ülkedeki yeni araç kayıtları bir önceki aya kıyasla %15,7 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %10,9 düşüş göstererek 121.791 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %22,1 ve yıllık %8,1 düşüşle 63.171 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %51,9’unu oluşturdu.     

Öte yandan Şubat ayında yeni kamyonet kayıtları Ocak ayına kıyasla %46,2 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %13,6 artış göstererek 14.312 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %11,7’sini oluşturdu.


