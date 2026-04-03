Türkiye’de araç satışları 2026’nın Ocak-Mart döneminde %3,9 azaldı

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre yerel binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %15,9 artışla ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %12,8 düşüşle 101.997 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %14,4 yükselişle ve yıllık %13 düşüşle 79.857 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %21,2 artarak ve yıllık %11,7 azalarak 22.140 adet seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mart döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %3,8 düşüşle 265.398 adet seviyesine geriledi. Aynı dönemde binek araç satışları yıllık %5,9 azalarak 210.688 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %4,2 yükselerek 54.710 adet seviyelerinde yer aldı.