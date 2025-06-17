Türkiye’nin motorlu araç satışları Ocak-Mayıs döneminde %3,1 artış gösterdi

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Mayıs ayında ülkede motorlu araç satışları aylık %2,1 ve yıllık %6,3 artışla 111.600 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %6,1 artışla 85.123 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %3,1 artarak 506.592 adede yükseldi.

Öte yandan bu yılın ilk beş ayında motorlu araç ihracatı yıllık %5,3 artışla 440.221 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %5,9 düşüşle 253.291 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %10,5 artışla 136.010 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %8,4 artışla 16,35 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %9,4 artışla 4,78 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Mayıs ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %11,3 artışla 81.060 adet, binek araç ithalatı ise yıllık %6 artışla 60.912 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %7,3 artışla 355.665 adet ve binek araç ithalatı yıllık %5 artışla 273.424 adet seviyelerinde yer aldı.