Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları 2026’nın Mart ayında %31,3 arttı

Pazartesi, 20 Nisan 2026 15:19:45 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Mart ayında ülkedeki yeni araç kayıtları bir önceki aya kıyasla %31,3 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %18,2 düşüş göstererek 159.931 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %27,2 artış ve yıllık %15,3 düşüşle 80.348 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %50,2'sini oluşturdu.     

Öte yandan Mart ayında yeni kamyonet kayıtları Şubat ayına kıyasla %12,7 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %14,9 düşüş göstererek 16.141 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %10,1'ini oluşturdu.


