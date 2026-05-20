Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları 2026’nın Nisan ayında %13,8 artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Nisan ayında ülkedeki yeni araç kayıtları bir önceki aya kıyasla %13,8 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,2 düşüş göstererek 182.034 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık ve yıllık %1,9 artışla 81.907 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %45'ini oluşturdu.

Öte yandan Nisan ayında yeni kamyonet kayıtları Mart ayına kıyasla %30,6 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %21,6 göstererek 21.079 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %11,6'sını oluşturdu.