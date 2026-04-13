Türkiye’nin motorlu araç üretimi 2026’nın ilk çeyreğinde %6,5 geriledi

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yayımlanan aylık istatistiklere göre bu yılın Mart ayında ülkenin motorlu taşıt üretimi aylık %8,1 ve yıllık %14,1 düşüşle 106.572 adet oldu. Ocak-Mart döneminde motorlu taşıt üretimi yıllık %6,5 düşüşle 321.856 adet seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda binek araç üretimi yıllık %23,8 düşüşle 60.541 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %3 artışla 46.031 adet seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk üç ayında binek araç üretimi geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %17,9 düşüşle 181.364 adet ve ticari araç üretimi yıllık %14 artışla 140.492 adet seviyelerinde kaydedildi.

Mart ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %59,9 olurken, Ocak-Mart döneminde söz konusu oran %60,3 seviyesinde yer aldı.