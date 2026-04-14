Türkiye’nin motorlu araç satışları 2026’nın ilk çeyreğinde %4 düştü

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Mart ayında ülkede motorlu araç satışları aylık %16,1 artış ve yıllık %13 düşüşle 105.709 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %13 düşüşle 79.857 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Mart döneminde yıllık %4 düşüşle 274.346 adede yükseldi.

Öte yandan bu yılın ilk üç ayında motorlu araç ihracatı yıllık %15,1 düşüşle 215.323 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %29 düşüşle 106.341 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %8,2 artışla 81.625 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %3,3 artışla 9,68 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %7,9 düşüşle 2,5 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Mart ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %18,7 düşüşle 69.556 adet, binek araç ithalatı ise yıllık %18,4 düşüşle 51.638 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %8,8 düşüşle 179.423 adet ve binek araç ithalatı yıllık %11,3 düşüşle 134.943 adet seviyelerinde yer aldı.