Türkiye’nin motorlu araç satışları 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %3,3 geriledi

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Nisan ayında ülkede motorlu araç satışları aylık %2 artış ve yıllık %1,2 düşüşle 107.843 adet olarak gerçekleşti. Aynı ayda binek araç satışları yıllık %6,1 düşüşle 80.182 adet oldu. Bununla birlikte motorlu araç satışları bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %3,3 düşüşle 382.124 adede indi.

Öte yandan bu yılın ilk dört ayında motorlu araç ihracatı yıllık %9,3 düşüşle 300.718 adet olurken, binek araç ihracatı yıllık %26,5 düşüşle 142.846 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’den yapılan kamyonet ihracatı ise yıllık %19,7 artışla 119.592 adet oldu. Söz konusu dönemde ülkenin motorlu araç ana ve yan sanayi ihracatından elde ettiği toplam gelir yıllık %8 artışla 13,46 milyar $ seviyesinde yer alırken, binek araç ihracatından elde edilen gelir yıllık %3,1 düşüşle 3,46 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca Nisan ayında Türkiye’nin toplam motorlu araç ithalatı yıllık %6,2 düşüşle 73.153 adet, binek araç ithalatı ise yıllık %10,8 düşüşle 53.786 adet olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise toplam motorlu araç ithalatı yıllık %8 düşüşle 252.550 adet ve binek araç ithalatı yıllık %11,2 düşüşle 188.729 adet seviyelerinde yer aldı.