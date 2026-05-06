Türkiye’de araç satışları 2026’nın Ocak-Mart döneminde %3,1 düştü

Türkiye Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayımlanan istatistiklere göre yerel binek araç ve hafif ticari araç satışları bu yılın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %2,3 artışla ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1 düşüşle 104.298 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan binek araç satışları aylık %0,4 yükselişle ve yıllık %6,1 düşüşle 80.182 adet seviyesinde yer alırken, iç piyasaya yapılan hafif ticari araç satışları aylık %8,9 ve yıllık %20,9 artarak 24.116 adet seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Nisan döneminde iç piyasaya yapılan binek araç ve hafif ticari araç satışları yıllık %3,1 düşüşle 369.696 adet seviyesine geriledi. Aynı dönemde binek araç satışları yıllık %5,9 azalarak 290.870 adet ve hafif ticari araç satışları yıllık %8,8 yükselerek 78.826 adet seviyelerinde yer aldı.