Türkiye’nin kütük ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %50,8 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %8,7 düşüş ve yıllık %8,5 artışla 345.173 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %7,7 ve 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %1 düşüşle 173,30 milyon $ oldu.

Ocak-Eylül döneminde ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %50,8 artışla 3,25 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %33,3 artışla 1,62 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke yıllık %97 artışla 753.469 mt ile Malezya oldu. Malezya’yı, yıllık %56,1 artışla 699.497 mt kütük ve blum ihraç eden Rusya ve 631.298 mt ihracat yapan Çin takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2025 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim

(%) Eylül 2025 Eylül 2024 Yıllık değişim (%) Malezya 753.469 382.447 97 53.986 67.147 -19,6 Rusya 699.497 447.445 56,3 55.197 66.294 -16,7 Çin 631.298 50.567 1148,4 >1000 50.387 118,2 Umman 155.421 29.684 423,6 28.969 - - Ukrayna 153.114 140.222 9,2 9.888 31.709 -68,8 Vietnam 127.007 43.854 189,6 - - - Cezayir 108.661 233.700 -53,5 37.913 - - Endonezya 91.576 274.089 -66,6 - 50.230 - Pakistan 71.902 68.674 4,7 11.700 3.760 211,2 Azerbaycan 59.731 52.828 13,1 3.888 436 791,9

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Eylül 2025