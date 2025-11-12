Türkiye’nin kütük ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %50,8 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %8,7 düşüş ve yıllık %8,5 artışla 345.173 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %7,7 ve 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %1 düşüşle 173,30 milyon $ oldu.
Ocak-Eylül döneminde ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %50,8 artışla 3,25 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %33,3 artışla 1,62 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke yıllık %97 artışla 753.469 mt ile Malezya oldu. Malezya’yı, yıllık %56,1 artışla 699.497 mt kütük ve blum ihraç eden Rusya ve 631.298 mt ihracat yapan Çin takip etti.
Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Eylül 2025
|Ocak-Eylül 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Eylül 2025
|Eylül 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Malezya
|753.469
|382.447
|97
|53.986
|67.147
|-19,6
|Rusya
|699.497
|447.445
|56,3
|55.197
|66.294
|-16,7
|Çin
|631.298
|50.567
|1148,4
|>1000
|50.387
|118,2
|Umman
|155.421
|29.684
|423,6
|28.969
|-
|-
|Ukrayna
|153.114
|140.222
|9,2
|9.888
|31.709
|-68,8
|Vietnam
|127.007
|43.854
|189,6
|-
|-
|-
|Cezayir
|108.661
|233.700
|-53,5
|37.913
|-
|-
|Endonezya
|91.576
|274.089
|-66,6
|-
|50.230
|-
|Pakistan
|71.902
|68.674
|4,7
|11.700
|3.760
|211,2
|Azerbaycan
|59.731
|52.828
|13,1
|3.888
|436
|791,9
Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Eylül 2025