Türkiye’nin kütük ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %50,8 yükseldi

Çarşamba, 12 Kasım 2025 10:28:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %8,7 düşüş ve yıllık %8,5 artışla 345.173 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %7,7 ve 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %1 düşüşle 173,30 milyon $ oldu.

Ocak-Eylül döneminde ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %50,8 artışla 3,25 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %33,3 artışla 1,62 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke yıllık %97 artışla 753.469 mt ile Malezya oldu. Malezya’yı, yıllık %56,1 artışla 699.497 mt kütük ve blum ihraç eden Rusya ve 631.298 mt ihracat yapan Çin takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Eylül 2025 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim
(%)		 Eylül 2025 Eylül 2024

Yıllık değişim

 (%)
Malezya  753.469   382.447  97  53.986   67.147  -19,6
Rusya  699.497   447.445  56,3  55.197   66.294  -16,7
Çin  631.298   50.567  1148,4 >1000  50.387  118,2
Umman  155.421   29.684  423,6  28.969   -    -
Ukrayna  153.114   140.222  9,2  9.888   31.709  -68,8
Vietnam  127.007   43.854  189,6  -     -    -
Cezayir  108.661   233.700  -53,5  37.913   -    -
Endonezya  91.576   274.089  -66,6  -     50.230  -
Pakistan  71.902   68.674  4,7  11.700   3.760  211,2
Azerbaycan  59.731   52.828  13,1  3.888   436   791,9 

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Eylül 2025


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

