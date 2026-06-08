Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Nisan 2026 döneminde %53,9 artarken, alıcılar Rusya ve Çin çıkışlı ürünlere yöneldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Nisan ayında aylık %27,3 düşüş ve yıllık %49,9 artışla 402.539 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %25,9 düşüş ve 2025 yılının Nisan ayına kıyasla %45,8 artışla 199,58 milyon $ oldu.
Yılın ilk dört ayında ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %53,9 artışla 1.680.238 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %47,4 artışla 825,29 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke yıllık %128,7 artışla 474.046 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, yıllık %269,7 artışla 378.552 mt kütük ve blum ihraç eden Çin ve yıllık %47,7 düşüşle 190.615 mt ihracat yapan Malezya takip etti.
Türkiye’nin kütük ve blum ithalatında geçen yıl ilk sırada yer alan Malezya, bu yıl %47,7 düşüşle üçüncü sıraya gerilerken, Rusya %128,7 artışla 474.046 mt seviyesine çıkarak liderliğe yerleşti. Çin de %269,7 artışla ikinci sıraya yükseldi. Geçen yıl ve bu yıl ilk 10’da ortak olarak yer alan ülkeler Rusya, Çin, Malezya, Umman, Ukrayna ve Pakistan olurken; BAE, Endonezya, Cezayir ve Hindistan bu yıl listeye giren ülkeler oldu.
Toplam tonaj tarafında ise ithalatın Ocak-Nisan döneminde yıllık %53,9 artışla 1,68 milyon mt seviyesine çıkması, Türkiye’de yarı mamul ihtiyacının güçlü kaldığını ve bazı alıcıların hurda yerine kütük ithalatına yönelmeye devam ettiğini gösteriyor. Nisan ayında ithalatın aylık %27,3 düşüşle 402.539 mt seviyesine gerilemesi ise artış trendine rağmen alımların daha seçici hale geldiğine işaret ediyor. Piyasada yüksek hurda fiyatlarının bazı alıcıları kütük stoklamaya ittiği, ancak zayıf inşaat demiri satışları nedeniyle talebin dönem dönem sınırlı kaldığı bildiriliyor; son dönemde Türkiye kütük piyasasında işlemlerin yavaşladığı ve Rusya ile Çin çıkışlı malzemelerin öne çıktığı da görülüyor.
Yılın ilk dört ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Nisan 2026
|Ocak-Nisan 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Nisan 2026
|Nisan 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Rusya
|474.046
|207.281
|128,7
|86.107
|19.177
|349,0
|Çin
|378.552
|102.385
|269,7
|126.990
|8
|>1000
|Malezya
|190.615
|364.257
|-47,7
|84.392
|96.465
|-12,5
|BAE
|124.784
|5.905
|>1000
|9.843
|2.948
|233,8
|Umman
|110.743
|50.123
|120,9
|48.489
|29.113
|66,6
|Endonezya
|89.632
|-
|-
|-
|-
|-
|Ukrayna
|67.622
|81.797
|-17,3
|14.287
|21.262
|-32,8
|Cezayir
|51.523
|9.517
|441,4
|8.372
|9.517
|-12,0
|Hindistan
|50.696
|-
|-
|1
|-
|-
|Pakistan
|43.386
|35.756
|21,3
|11.343
|7.414
|53,0
Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Nisan 2026