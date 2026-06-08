Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Nisan 2026 döneminde %53,9 artarken, alıcılar Rusya ve Çin çıkışlı ürünlere yöneldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Nisan ayında aylık %27,3 düşüş ve yıllık %49,9 artışla 402.539 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %25,9 düşüş ve 2025 yılının Nisan ayına kıyasla %45,8 artışla 199,58 milyon $ oldu.

Yılın ilk dört ayında ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %53,9 artışla 1.680.238 mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %47,4 artışla 825,29 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülke yıllık %128,7 artışla 474.046 mt ile Rusya oldu. Rusya’yı, yıllık %269,7 artışla 378.552 mt kütük ve blum ihraç eden Çin ve yıllık %47,7 düşüşle 190.615 mt ihracat yapan Malezya takip etti.

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatında geçen yıl ilk sırada yer alan Malezya, bu yıl %47,7 düşüşle üçüncü sıraya gerilerken, Rusya %128,7 artışla 474.046 mt seviyesine çıkarak liderliğe yerleşti. Çin de %269,7 artışla ikinci sıraya yükseldi. Geçen yıl ve bu yıl ilk 10’da ortak olarak yer alan ülkeler Rusya, Çin, Malezya, Umman, Ukrayna ve Pakistan olurken; BAE, Endonezya, Cezayir ve Hindistan bu yıl listeye giren ülkeler oldu.

Toplam tonaj tarafında ise ithalatın Ocak-Nisan döneminde yıllık %53,9 artışla 1,68 milyon mt seviyesine çıkması, Türkiye’de yarı mamul ihtiyacının güçlü kaldığını ve bazı alıcıların hurda yerine kütük ithalatına yönelmeye devam ettiğini gösteriyor. Nisan ayında ithalatın aylık %27,3 düşüşle 402.539 mt seviyesine gerilemesi ise artış trendine rağmen alımların daha seçici hale geldiğine işaret ediyor. Piyasada yüksek hurda fiyatlarının bazı alıcıları kütük stoklamaya ittiği, ancak zayıf inşaat demiri satışları nedeniyle talebin dönem dönem sınırlı kaldığı bildiriliyor; son dönemde Türkiye kütük piyasasında işlemlerin yavaşladığı ve Rusya ile Çin çıkışlı malzemelerin öne çıktığı da görülüyor.

Yılın ilk dört ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Nisan 2026 Ocak-Nisan 2025 Yıllık değişim

(%) Nisan 2026 Nisan 2025 Yıllık değişim

(%) Rusya 474.046 207.281 128,7 86.107 19.177 349,0 Çin 378.552 102.385 269,7 126.990 8 >1000 Malezya 190.615 364.257 -47,7 84.392 96.465 -12,5 BAE 124.784 5.905 >1000 9.843 2.948 233,8 Umman 110.743 50.123 120,9 48.489 29.113 66,6 Endonezya 89.632 - - - - - Ukrayna 67.622 81.797 -17,3 14.287 21.262 -32,8 Cezayir 51.523 9.517 441,4 8.372 9.517 -12,0 Hindistan 50.696 - - 1 - - Pakistan 43.386 35.756 21,3 11.343 7.414 53,0

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Nisan 2026