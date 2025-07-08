Türkiye’nin Malezya'dan kütük ithalatı yükselmeye devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kütük ve blum ithalatı bu yılın Mayıs ayında aylık %78 ve yıllık %207,8 artışla 478.021 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri aylık %71,1 ve 2024 yılının Mayıs ayına kıyasla %159,4 artışla 234,13 milyon $ oldu.

Yılın ilk beş ayında ise, Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı yıllık %35,5 artışla 1,60 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %19,1 artışla 794,22 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı - Son 12 ay

Bahsi geçen dönemde Türkiye’nin en fazla kütük ithalatı yaptığı ülke yıllık %250 artışla 515.202 mt ile vergiye tabi olmayan Malezya oldu. Malezya’yı yıllık %34,6 artışla 317.244 mt ile kısa teslim süreleri ve 50.000 mt’dan düşük tonajlı alım seçenekleriyle avantaj sunan Rusya oldu. Ukrayna da benzer nedenler ve yaptırımlara tabi olmaması nedeniyle Türkiye piyasasındaki konumunu güçlendirdi. İstatistiklere göre Umman’ın Türkiye’ye kütük ihracatı büyük ölçüde artış kaydederken, kaynaklar bu tonajın büyük kısmının İran’dan sevk edildiğini düşünüyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye kütük satışlarında oldukça canlı olan Cezayir’in bu yılın ilk beş ayında ihracat tonajı 50.000 mt’un altında kaldı. Çin ise geçtiğimiz yıl alıcıların diğer menşeli seçenekleri olduğu için bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’ye 193.269 mt kütük satış gerçekleştirdi.

Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mayıs 2025 Ocak-Mayıs 2024 Yıllık değişim

(%) Mayıs 2025 Mayıs 2024 Yıllık değişim (%) Malezya 515.202 147.209 250 150.945 66.701 126,3 Rusya 317.244 235.624 34,6 109.963 30.007 266,5 Çin 193.269 30 - 90.884 - - Ukrayna 81.797 40.656 101,2 - 9.977 - Umman 78.825 15.657 403,4 28.702 - - Cezayir 47.511 163.059 -70,9 37.994 - - Vietnam 46.607 - - - - - Azerbaycan 46.108 38.513 19,7 13.558 9.628 40,8 Pakistan 43.140 38.364 12,4 7.384 8.871 -16,8 İran 26.292 48.482 -45,8 5.701 12.261 -53,5

Türkiye’nin kütük ve blum ithalatı dağılımı - Ocak-Mayıs 2025