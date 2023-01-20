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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Kasım döneminde %14,2 düştü

Cuma, 20 Ocak 2023 14:05:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %14,1 ve yıllık %34 artış kaydederek 272.186 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %14 ve yıllık %14,5 artışla 157,28 milyon $ oldu.

Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde kütük ithalatı yıllık %14,2 düşüşle 2,24 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %6,4 düşüşle 1,53 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,39 milyon mt ile yıllık %7,4 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı, 167.922 mt ile Umman takip etti.

Türkiye’nin yılın ilk 11 ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2022

Ocak-Kasım 2021

Yıllık değişim (%)

Kasım 2022

Kasım 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

1.398.641

1.510.653

-7,41

122.306

100.572

+21,61

Umman

167.922

92.319

+81,89

29.780

-

-

Ukrayna

117.536

324.857

-63,82

7.554

-

-

İran

100.283

7.560

+1226,49

5.145

-

-

Cezayir

79.662

352.165

-77,38

21.967

87.285

-74,83

Azerbaycan

65.338

60.702

+7,64

1.858

7.110

-73,87

Hindistan

49.442

29.962

+65,02

-

-

-

Endonezya

48.349

-

-

48.349

-

-

Kuveyt

45.128

-

-

-

-

-

Bahreyn

31.387

-

-

-

-

-

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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