Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Kasım döneminde %14,2 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %14,1 ve yıllık %34 artış kaydederek 272.186 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %14 ve yıllık %14,5 artışla 157,28 milyon $ oldu.
Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde kütük ithalatı yıllık %14,2 düşüşle 2,24 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %6,4 düşüşle 1,53 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,39 milyon mt ile yıllık %7,4 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı, 167.922 mt ile Umman takip etti.
Türkiye’nin yılın ilk 11 ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2022
|
Ocak-Kasım 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2022
|
Kasım 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
1.398.641
|
1.510.653
|
-7,41
|
122.306
|
100.572
|
+21,61
|
Umman
|
167.922
|
92.319
|
+81,89
|
29.780
|
-
|
-
|
Ukrayna
|
117.536
|
324.857
|
-63,82
|
7.554
|
-
|
-
|
İran
|
100.283
|
7.560
|
+1226,49
|
5.145
|
-
|
-
|
Cezayir
|
79.662
|
352.165
|
-77,38
|
21.967
|
87.285
|
-74,83
|
Azerbaycan
|
65.338
|
60.702
|
+7,64
|
1.858
|
7.110
|
-73,87
|
Hindistan
|
49.442
|
29.962
|
+65,02
|
-
|
-
|
-
|
Endonezya
|
48.349
|
-
|
-
|
48.349
|
-
|
-
|
Kuveyt
|
45.128
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bahreyn
|
31.387
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: