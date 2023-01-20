Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Kasım döneminde %14,2 düştü

Cuma, 20 Ocak 2023 14:05:15 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %14,1 ve yıllık %34 artış kaydederek 272.186 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %14 ve yıllık %14,5 artışla 157,28 milyon $ oldu.

Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde kütük ithalatı yıllık %14,2 düşüşle 2,24 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %6,4 düşüşle 1,53 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,39 milyon mt ile yıllık %7,4 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı, 167.922 mt ile Umman takip etti.

Türkiye’nin yılın ilk 11 ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2022 Ocak-Kasım 2021 Yıllık değişim (%) Kasım 2022 Kasım 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 1.398.641 1.510.653 -7,41 122.306 100.572 +21,61 Umman 167.922 92.319 +81,89 29.780 - - Ukrayna 117.536 324.857 -63,82 7.554 - - İran 100.283 7.560 +1226,49 5.145 - - Cezayir 79.662 352.165 -77,38 21.967 87.285 -74,83 Azerbaycan 65.338 60.702 +7,64 1.858 7.110 -73,87 Hindistan 49.442 29.962 +65,02 - - - Endonezya 48.349 - - 48.349 - - Kuveyt 45.128 - - - - - Bahreyn 31.387 - - - - -

Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: