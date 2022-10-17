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Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %28 azaldı

Pazartesi, 17 Ekim 2022 12:10:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %3,5 ve yıllık %26,2 artış kaydederek 181.725 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalatın değeri aylık %2 düşüş ve yıllık %10 artışla 115,53 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %28 düşüşle 1,55 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %14,5 düşüşle 1,12 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1 milyon mt ile yıllık %23,7 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 98.236 mt ile Umman takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk sekiz ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ağustos 2022

Ocak-Ağustos 2021

Yıllık değişim (%)

Ağustos 2022

Ağustos 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

1.002.150

1.313.496

-23,7

122.854

103.531

18,66

Umman

98.236

92.319

6,41

-

-

-

Ukrayna

87.779

259.492

-66,17

-

-

-

İran

69.168

6.807

916,13

17.477

-

-

Azerbaycan

61.586

50.278

22,49

3.819

5.109

-25,25

Cezayir

57.694

184.676

-68,76

-

27.551

-

Hindistan

49.443

29.955

65,06

-

-

-

Bahreyn

31.387

-

-

31.387

-

-

Romanya

27.344

-

-

-

-

-

Gürcistan

24.853

28.305

-12,2

-

454

-

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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