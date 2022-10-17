Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %28 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %3,5 ve yıllık %26,2 artış kaydederek 181.725 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalatın değeri aylık %2 düşüş ve yıllık %10 artışla 115,53 milyon $ oldu.
Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %28 düşüşle 1,55 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %14,5 düşüşle 1,12 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1 milyon mt ile yıllık %23,7 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 98.236 mt ile Umman takip etti.
Türkiye'nin yılın ilk sekiz ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ağustos 2022
|
Ocak-Ağustos 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Ağustos 2022
|
Ağustos 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
1.002.150
|
1.313.496
|
-23,7
|
122.854
|
103.531
|
18,66
|
Umman
|
98.236
|
92.319
|
6,41
|
-
|
-
|
-
|
Ukrayna
|
87.779
|
259.492
|
-66,17
|
-
|
-
|
-
|
İran
|
69.168
|
6.807
|
916,13
|
17.477
|
-
|
-
|
Azerbaycan
|
61.586
|
50.278
|
22,49
|
3.819
|
5.109
|
-25,25
|
Cezayir
|
57.694
|
184.676
|
-68,76
|
-
|
27.551
|
-
|
Hindistan
|
49.443
|
29.955
|
65,06
|
-
|
-
|
-
|
Bahreyn
|
31.387
|
-
|
-
|
31.387
|
-
|
-
|
Romanya
|
27.344
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Gürcistan
|
24.853
|
28.305
|
-12,2
|
-
|
454
|
-
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: