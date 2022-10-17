Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Ağustos döneminde %28 azaldı

Pazartesi, 17 Ekim 2022 12:10:31 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %3,5 ve yıllık %26,2 artış kaydederek 181.725 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalatın değeri aylık %2 düşüş ve yıllık %10 artışla 115,53 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %28 düşüşle 1,55 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %14,5 düşüşle 1,12 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1 milyon mt ile yıllık %23,7 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 98.236 mt ile Umman takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk sekiz ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2022 Ocak-Ağustos 2021 Yıllık değişim (%) Ağustos 2022 Ağustos 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 1.002.150 1.313.496 -23,7 122.854 103.531 18,66 Umman 98.236 92.319 6,41 - - - Ukrayna 87.779 259.492 -66,17 - - - İran 69.168 6.807 916,13 17.477 - - Azerbaycan 61.586 50.278 22,49 3.819 5.109 -25,25 Cezayir 57.694 184.676 -68,76 - 27.551 - Hindistan 49.443 29.955 65,06 - - - Bahreyn 31.387 - - 31.387 - - Romanya 27.344 - - - - - Gürcistan 24.853 28.305 -12,2 - 454 -

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: