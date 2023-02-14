Türkiye’nin kütük ithalatı 2022’de %11,2 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %2 düşüş ve yıllık %23,2 artış kaydederek 266.540 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %1,8 düşüş ve yıllık %3 artışla 154,4 milyon $ oldu.
2022 yılında kütük ithalatı yıllık %11,2 düşüşle 2,52 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %5,6 düşüşle 1,69 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,5 milyon mt ile yıllık %4,35 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 247.560 mt ile Umman takip etti.
Türkiye’nin 2022’de en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
2022
|
2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Aralık 2022
|
Aralık 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
1.503.438
|
1.571.733
|
-4,35
|
104.806
|
61.080
|
+71,59
|
Umman
|
247.560
|
92.319
|
+168,16
|
79.639
|
-
|
-
|
Ukrayna
|
117.538
|
350.118
|
-66,43
|
-
|
25.262
|
-
|
İran
|
112.912
|
11.440
|
+886,99
|
11.537
|
3.881
|
+197,27
|
Cezayir
|
111.351
|
434.715
|
-74,39
|
31.690
|
82.549
|
-61,61
|
Azerbaycan
|
75.270
|
64.332
|
+17
|
7.742
|
3.630
|
+113,28
|
Hindistan
|
49.443
|
49.961
|
-1,04
|
-
|
19.999
|
-
|
Endonezya
|
48.349
|
-
|
-
|
48.349
|
-
|
-
|
Kuveyt
|
45.128
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bahreyn
|
31.387
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-