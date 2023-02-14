Türkiye’nin kütük ithalatı 2022’de %11,2 düştü

Salı, 14 Şubat 2023 14:12:48 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %2 düşüş ve yıllık %23,2 artış kaydederek 266.540 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %1,8 düşüş ve yıllık %3 artışla 154,4 milyon $ oldu.

2022 yılında kütük ithalatı yıllık %11,2 düşüşle 2,52 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %5,6 düşüşle 1,69 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,5 milyon mt ile yıllık %4,35 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 247.560 mt ile Umman takip etti.

Türkiye’nin 2022’de en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır: