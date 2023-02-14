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Türkiye’nin kütük ithalatı 2022’de %11,2 düştü

Salı, 14 Şubat 2023 14:12:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin kütük ve blum ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %2 düşüş ve yıllık %23,2 artış kaydederek 266.540 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %1,8 düşüş ve yıllık %3 artışla 154,4 milyon $ oldu.

2022 yılında kütük ithalatı yıllık %11,2 düşüşle 2,52 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %5,6 düşüşle 1,69 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye’nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,5 milyon mt ile yıllık %4,35 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 247.560 mt ile Umman takip etti.

Türkiye’nin 2022’de en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

2022

2021

Yıllık değişim (%)

Aralık 2022

Aralık 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

1.503.438

1.571.733

-4,35

104.806

61.080

+71,59

Umman

247.560

92.319

+168,16

79.639

-

-

Ukrayna

117.538

350.118

-66,43

-

25.262

-

İran

112.912

11.440

+886,99

11.537

3.881

+197,27

Cezayir

111.351

434.715

-74,39

31.690

82.549

-61,61

Azerbaycan

75.270

64.332

+17

7.742

3.630

+113,28

Hindistan

49.443

49.961

-1,04

-

19.999

-

Endonezya

48.349

-

-

48.349

-

-

Kuveyt

45.128

-

-

-

-

-

Bahreyn

31.387

-

-

-

-

-

 


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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