﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Eylül döneminde %25,6 azaldı

Çarşamba, 09 Kasım 2022 12:24:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %7,6 ve yıllık %1,7 artış kaydederek 195.497 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalatın değeri aylık %0,9 artış ve yıllık %14 düşüşle 116,56 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %25,6 düşüşle 1,74 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %14,5 düşüşle 1,24 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,15 milyon mt ile yıllık %15,6 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 102.822 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk dokuz ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2022

Ocak-Eylül 2021

Yıllık değişim (%)

Eylül 2022

Eylül 2021

Yıllık değişim (%)

Rusya

1.152.333

1.364.731

-15,56

150.183

51.235

193,13

Ukrayna

102.822

319.413

-67,81

15.043

59.920

-74,89

Umman

98.236

92.319

6,41

-

-

-

İran

84.831

6.807

1.146,23

15.663

-

-

Azerbaycan

66.223

51.723

28,03

4.638

1.445

220,97

Cezayir

57.694

247.695

-76,71

-

63.018

-

Hindistan

49.443

29.955

65,06

-

-

-

Bahreyn

31.387

-

-

-

-

-

Romanya

27.344

2.978

818,2

-

2.976

-

Gürcistan

24.853

36.387

-31,7

-

8.081

-

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

İDÇ’nin satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde %140,7 arttı

10 Kas | Çelik Haberler

Rusya çıkışlı kütük fiyatları Türkiye’de görünümün kötüye gitmesi sonucu düştü

09 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Rusya’nın çelik tüketimindeki düşüş 2022’de %2 ile sınırlı kalacak

09 Kas | Çelik Haberler

Hindistan’da yerel kütük fiyatları düşmeye devam etti, üreticiler ihracat pazarından tamamen çekildi

09 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı kütük fiyatları satışların durması nedeniyle yatay

08 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Hoa Phat’ın çelik üretimi ve satışları zayıf talep nedeniyle Ekim ayında düştü

07 Kas | Çelik Haberler

Küresel kütük piyasasına bakış: Çin’in kütük tekliflerindeki agresif fiyat politikası sona erebilir, ancak birçok pazar ...

04 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı kütük fiyatları Güneydoğu Asya’ya yapılan satışlarda dibi gördü, artan vadeli fiyatlar beklentileri ...

04 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

İranlı kütük ihracatçıları artan rekabet nedeniyle baskı altında

03 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de ithal kütük fiyatları Çin’in hala agresif fiyat vermesi ve Rusya’nın bunu takip etmesiyle düşmeyi sürdürüyor

02 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük