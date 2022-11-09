Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Eylül döneminde %25,6 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %7,6 ve yıllık %1,7 artış kaydederek 195.497 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalatın değeri aylık %0,9 artış ve yıllık %14 düşüşle 116,56 milyon $ oldu.
Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %25,6 düşüşle 1,74 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %14,5 düşüşle 1,24 milyar $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,15 milyon mt ile yıllık %15,6 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 102.822 mt ile Ukrayna takip etti.
Türkiye'nin yılın ilk dokuz ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2022
|
Ocak-Eylül 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Eylül 2022
|
Eylül 2021
|
Yıllık değişim (%)
|
Rusya
|
1.152.333
|
1.364.731
|
-15,56
|
150.183
|
51.235
|
193,13
|
Ukrayna
|
102.822
|
319.413
|
-67,81
|
15.043
|
59.920
|
-74,89
|
Umman
|
98.236
|
92.319
|
6,41
|
-
|
-
|
-
|
İran
|
84.831
|
6.807
|
1.146,23
|
15.663
|
-
|
-
|
Azerbaycan
|
66.223
|
51.723
|
28,03
|
4.638
|
1.445
|
220,97
|
Cezayir
|
57.694
|
247.695
|
-76,71
|
-
|
63.018
|
-
|
Hindistan
|
49.443
|
29.955
|
65,06
|
-
|
-
|
-
|
Bahreyn
|
31.387
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Romanya
|
27.344
|
2.978
|
818,2
|
-
|
2.976
|
-
|
Gürcistan
|
24.853
|
36.387
|
-31,7
|
-
|
8.081
|
-
Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: