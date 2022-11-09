Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Eylül döneminde %25,6 azaldı

Çarşamba, 09 Kasım 2022 12:24:50 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Eylül ayında Türkiye'nin kütük ve blum ithalatı aylık %7,6 ve yıllık %1,7 artış kaydederek 195.497 mt oldu. Bununla birlikte, bu ithalatın değeri aylık %0,9 artış ve yıllık %14 düşüşle 116,56 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin kütük ithalatı yıllık %25,6 düşüşle 1,74 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri yıllık %14,5 düşüşle 1,24 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithalatı yaptığı ülke 1,15 milyon mt ile yıllık %15,6 düşüş kaydeden Rusya oldu. Rusya’yı 102.822 mt ile Ukrayna takip etti.

Türkiye'nin yılın ilk dokuz ayında en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2022 Ocak-Eylül 2021 Yıllık değişim (%) Eylül 2022 Eylül 2021 Yıllık değişim (%) Rusya 1.152.333 1.364.731 -15,56 150.183 51.235 193,13 Ukrayna 102.822 319.413 -67,81 15.043 59.920 -74,89 Umman 98.236 92.319 6,41 - - - İran 84.831 6.807 1.146,23 15.663 - - Azerbaycan 66.223 51.723 28,03 4.638 1.445 220,97 Cezayir 57.694 247.695 -76,71 - 63.018 - Hindistan 49.443 29.955 65,06 - - - Bahreyn 31.387 - - - - - Romanya 27.344 2.978 818,2 - 2.976 - Gürcistan 24.853 36.387 -31,7 - 8.081 -

Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin en çok kütük ve blum ithal ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: