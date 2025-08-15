 |  Giriş 
Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025’in ilk yarısında %25,5 geriledi

Cuma, 15 Ağustos 2025 10:17:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %14,8 ve yıllık %41,9 düşüşle 375.480 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %13,8 ve 2024 yılının Haziran ayına kıyasla %59,7 düşüşle 69,92 milyon $ oldu.

Yılın ilk yarısında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %25,5 düşüşle 2,32 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %50,4 düşüşle 425,68 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %31,7 düşüşle 1,07 milyon mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %21,7 düşüşle 959.138 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve yıllık %39,7 artışla 289.378 mt ihracat yapan Rusya takip etti.

Yılın ilk yarısında Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Haziran 2025 Ocak-Haziran 2024 Yıllık değişim
(%)		 Haziran 2025 Haziran 2024

Yıllık değişim

 (%)
Avustralya 1.068.391 1.563.662 -31,7 150.805 388.594 -61,2
ABD 959.138 1.224.407 -21,7 220.125 240.926 -8,6
Rusya 289.378 207.192 39,7 4.550 16.806 -72,9

