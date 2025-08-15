Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2025’in ilk yarısında %25,5 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %14,8 ve yıllık %41,9 düşüşle 375.480 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %13,8 ve 2024 yılının Haziran ayına kıyasla %59,7 düşüşle 69,92 milyon $ oldu.
Yılın ilk yarısında Türkiye'nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %25,5 düşüşle 2,32 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %50,4 düşüşle 425,68 milyon $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok koklaşabilir taş kömürü ithal ettiği ülke yıllık %31,7 düşüşle 1,07 milyon mt ile Avustralya oldu. Avustralya’yı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %21,7 düşüşle 959.138 mt koklaşabilir taş kömürü ihraç eden ABD ve yıllık %39,7 artışla 289.378 mt ihracat yapan Rusya takip etti.
Yılın ilk yarısında Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Haziran 2025
|Ocak-Haziran 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Haziran 2025
|Haziran 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Avustralya
|1.068.391
|1.563.662
|-31,7
|150.805
|388.594
|-61,2
|ABD
|959.138
|1.224.407
|-21,7
|220.125
|240.926
|-8,6
|Rusya
|289.378
|207.192
|39,7
|4.550
|16.806
|-72,9
Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı dağılımı - Ocak-Haziran 2025