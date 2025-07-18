Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde %9,9 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Mayıs ayında aylık %38,6 artış ve yıllık %13,3 düşüşle 178.021 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %24,7 artış ve 2024 yılının Mayıs ayına kıyasla %22,3 düşüşle 147,5 milyon $ oldu.
Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - Ocak-Mayıs 2025
2025 yılının ilk beş ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %9,9 düşüşle 844.237 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %20,3 düşüşle 658 milyon $ seviyesine geriledi.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %16,8 düşüşle 134.686 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 70.919 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve 61.123 mt ithalat yapan Irak takip etti.
Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Mayıs 2025
|Ocak-Mayıs 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Mayıs 2025
|Mayıs 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Romanya
|134.686
|161.880
|-16,8
|39.868
|40.641
|-1,9
|İngiltere
|70.919
|65.864
|7,67
|21.604
|11.260
|91,87
|Irak
|61.123
|50.988
|19,88
|9.089
|10.622
|-14,43
|Almanya
|48.776
|28.548
|70,86
|8.811
|5.968
|47,64
|İtalya
|43.047
|29.631
|45,28
|3.163
|8.657
|-63,46
|Gürcistan
|36.516
|31.152
|17,22
|7.137
|8.004
|-10,83
|Belçika
|34.397
|37.458
|-8,17
|7.088
|9.299
|-23,78
|Fas
|26.402
|14.667
|80,01
|9.871
|5.134
|92,27
|Kanada
|24.872
|21.279
|16,89
|3.993
|5.448
|-26,71
|ABD
|23.507
|85.007
|-72,35
|26
|22.179
|-99,88
Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Mayıs 2025