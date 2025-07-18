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Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde %9,9 azaldı

Cuma, 18 Temmuz 2025 14:32:36 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin kaynaklı boru ihracatı bu yılın Mayıs ayında aylık %38,6 artış ve yıllık %13,3 düşüşle 178.021 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %24,7 artış ve 2024 yılının Mayıs ayına kıyasla %22,3 düşüşle 147,5 milyon $ oldu.

 

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı - Ocak-Mayıs 2025

2025 yılının ilk beş ayında ise, Türkiye’nin kaynaklı boru ihracatı yıllık %9,9 düşüşle 844.237 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %20,3 düşüşle 658 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı yaptığı ülke yıllık %16,8 düşüşle 134.686 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 70.919 mt kaynaklı boru ithal eden İngiltere ve 61.123 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin en çok kaynaklı boru ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Mayıs 2025 Ocak-Mayıs 2024 Yıllık değişim
(%)		 Mayıs 2025 Mayıs 2024

Yıllık değişim

 (%)
Romanya 134.686 161.880 -16,8 39.868 40.641 -1,9
İngiltere 70.919 65.864 7,67 21.604 11.260 91,87
Irak 61.123 50.988 19,88 9.089 10.622 -14,43
Almanya 48.776 28.548 70,86 8.811 5.968 47,64
İtalya 43.047 29.631 45,28 3.163 8.657 -63,46
Gürcistan 36.516 31.152 17,22 7.137 8.004 -10,83
Belçika 34.397 37.458 -8,17 7.088 9.299 -23,78
Fas 26.402 14.667 80,01 9.871 5.134 92,27
Kanada 24.872 21.279 16,89 3.993 5.448 -26,71
ABD 23.507 85.007 -72,35 26 22.179 -99,88

Türkiye’nin kaynaklı boru ihracat dağılımı - Ocak-Mayıs 2025


Etiketler: Boru Borular Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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