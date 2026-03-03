Türkiye’nin hurda ithalatı 2026’nın Ocak ayında %15,4 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %1,2 düşüş ve yıllık %15,4 artışla 1,7 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %1,7 ve yıllık %14,7 artışla 635,43 milyon $ olarak kaydedildi.
Türkiye’nin hurda ithalatı - Ocak 2026
Aynı ayda, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %143,3 artışla 358.153 mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %13,3 düşüşle 220.857 mt hurda ihraç eden İngiltere ve %24,2 düşüşle 155.898 mt hurda ihraç eden ABD takip etti.
Türkiye'nin Ocak ayında en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak 2026
|Ocak 2025
|Yıllık değişim
(%)
|ABD
|358.153
|147.186
|143,3
|Hollanda
|220.857
|253.812
|-13
|İngiltere
|155.898
|205.794
|-24,2
|Romanya
|148.606
|56.043
|165,2
|Litvanya
|125.295
|39.015
|221,1
|Rusya
|121.709
|70.904
|71,7
|Danimarka
|65.952
|118.954
|-44,6
|Estonya
|62.223
|-
|-
|Fransa
|61.543
|46.950
|31,1
|Belçika
|60.127
|79.233
|-24,1