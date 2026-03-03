 |  Giriş 
Türkiye’nin hurda ithalatı 2026’nın Ocak ayında %15,4 yükseldi

Salı, 03 Mart 2026 10:48:04 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %1,2 düşüş ve yıllık %15,4 artışla 1,7 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %1,7 ve yıllık %14,7 artışla 635,43 milyon $ olarak kaydedildi.

Türkiye’nin hurda ithalatı - Ocak 2026

Aynı ayda, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %143,3 artışla 358.153 mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %13,3 düşüşle 220.857 mt hurda ihraç eden İngiltere ve %24,2 düşüşle 155.898 mt hurda ihraç eden ABD takip etti.

Türkiye'nin Ocak ayında en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)    
  Ocak 2026 Ocak 2025 Yıllık değişim
(%)
ABD 358.153  147.186  143,3
Hollanda 220.857  253.812  -13
İngiltere 155.898  205.794  -24,2
Romanya 148.606  56.043  165,2
Litvanya 125.295  39.015  221,1
Rusya 121.709  70.904  71,7
Danimarka 65.952  118.954  -44,6
Estonya 62.223  -    -
Fransa 61.543  46.950  31,1
Belçika 60.127  79.233  -24,1

Türkiye’nin hurda ithalatı dağılımı - Ocak 2026


Etiketler: Hurda Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

