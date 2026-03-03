Türkiye’nin hurda ithalatı 2026’nın Ocak ayında %15,4 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre bu yılın Ocak ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %1,2 düşüş ve yıllık %15,4 artışla 1,7 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %1,7 ve yıllık %14,7 artışla 635,43 milyon $ olarak kaydedildi.

Türkiye’nin hurda ithalatı - Ocak 2026

Aynı ayda, Türkiye 'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %143,3 artışla 358.153 mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye 'ye yıllık %13,3 düşüşle 220.857 mt hurda ihraç eden İngiltere ve %24,2 düşüşle 155.898 mt hurda ihraç eden ABD takip etti.

Türkiye 'nin Ocak ayında en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak 2026 Ocak 2025 Yıllık değişim

(%) ABD 358.153 147.186 143,3 Hollanda 220.857 253.812 -13 İngiltere 155.898 205.794 -24,2 Romanya 148.606 56.043 165,2 Litvanya 125.295 39.015 221,1 Rusya 121.709 70.904 71,7 Danimarka 65.952 118.954 -44,6 Estonya 62.223 - - Fransa 61.543 46.950 31,1 Belçika 60.127 79.233 -24,1

Türkiye’nin hurda ithalatı dağılımı - Ocak 2026