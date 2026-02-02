Türkiye’nin hurda ithalatı 2025’te %6,7 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre 2025’in Aralık ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %0,4 ve yıllık %6,6 düşüşle 1,74 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %0,5 ve yıllık %14,8 düşüşle 624,99 milyon $ olarak kaydedildi.

2025 yılının tamamında Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %6,7 düşüşle 18,71 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %16,7 düşüşle 6,94 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin hurda ithalatı - Son 12 ay

2025 yılında Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %20,4 düşüşle 3,61 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %0,1 düşüşle 2,76 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %5,7 düşüşle 2,09 milyon mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.

Türkiye'nin 2025’te en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) 2025 2024 Yıllık değişim

(%) Aralık 2025 Aralık 2024 Yıllık değişim (%) ABD 3.608.402 4.532.238 -20,4 359.828 304.608 18,1 Hollanda 2.763.663 2.766.179 -0,1 289.749 240.152 20,7 İngiltere 2.089.323 2.216.706 -5,7 124.298 246.357 -49,5 Belçika 1.332.014 1.331.534 - 54.099 189.637 -71,5 Romanya 1.002.402 913.465 9,7 99.947 105.119 -4,9 Danimarka 924.871 935.754 -1,2 60.006 90.042 -33,4 Rusya 909.399 613.682 48,2 83.875 57.888 44,9 Litvanya 873.332 1.085.281 -19,5 112.799 151.596 -25,6 Almanya 697.390 645.522 8 81.488 58.113 40,2 Fransa 549.829 624.052 -11,9 46.633 100.556 -53,6

Türkiye’nin hurda ithalatı dağılımı - 2025