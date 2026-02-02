 |  Giriş 
Türkiye’nin hurda ithalatı 2025’te %6,7 geriledi

Pazartesi, 02 Şubat 2026 11:18:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre 2025’in Aralık ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %0,4 ve yıllık %6,6 düşüşle 1,74 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %0,5 ve yıllık %14,8 düşüşle 624,99 milyon $ olarak kaydedildi.

2025 yılının tamamında Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %6,7 düşüşle 18,71 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %16,7 düşüşle 6,94 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin hurda ithalatı - Son 12 ay

2025 yılında Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %20,4 düşüşle 3,61 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %0,1 düşüşle 2,76 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %5,7 düşüşle 2,09 milyon mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.

Türkiye'nin 2025’te en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)          
  2025 2024 Yıllık değişim
(%)		 Aralık 2025 Aralık 2024

Yıllık değişim

 (%)
ABD 3.608.402  4.532.238  -20,4 359.828  304.608  18,1
Hollanda 2.763.663  2.766.179  -0,1 289.749  240.152  20,7
İngiltere 2.089.323  2.216.706  -5,7 124.298  246.357  -49,5
Belçika 1.332.014  1.331.534  - 54.099  189.637  -71,5
Romanya 1.002.402  913.465  9,7 99.947  105.119  -4,9
Danimarka 924.871  935.754  -1,2 60.006  90.042  -33,4
Rusya 909.399  613.682  48,2 83.875  57.888  44,9
Litvanya 873.332  1.085.281  -19,5 112.799  151.596  -25,6
Almanya 697.390  645.522  8 81.488  58.113  40,2
Fransa 549.829  624.052  -11,9 46.633  100.556  -53,6

Türkiye’nin hurda ithalatı dağılımı - 2025


