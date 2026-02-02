Türkiye’nin hurda ithalatı 2025’te %6,7 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre 2025’in Aralık ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %0,4 ve yıllık %6,6 düşüşle 1,74 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %0,5 ve yıllık %14,8 düşüşle 624,99 milyon $ olarak kaydedildi.
2025 yılının tamamında Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %6,7 düşüşle 18,71 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %16,7 düşüşle 6,94 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Türkiye’nin hurda ithalatı - Son 12 ay
2025 yılında Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %20,4 düşüşle 3,61 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %0,1 düşüşle 2,76 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %5,7 düşüşle 2,09 milyon mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.
Türkiye'nin 2025’te en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|2025
|2024
|Yıllık değişim
(%)
|Aralık 2025
|Aralık 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|ABD
|3.608.402
|4.532.238
|-20,4
|359.828
|304.608
|18,1
|Hollanda
|2.763.663
|2.766.179
|-0,1
|289.749
|240.152
|20,7
|İngiltere
|2.089.323
|2.216.706
|-5,7
|124.298
|246.357
|-49,5
|Belçika
|1.332.014
|1.331.534
|-
|54.099
|189.637
|-71,5
|Romanya
|1.002.402
|913.465
|9,7
|99.947
|105.119
|-4,9
|Danimarka
|924.871
|935.754
|-1,2
|60.006
|90.042
|-33,4
|Rusya
|909.399
|613.682
|48,2
|83.875
|57.888
|44,9
|Litvanya
|873.332
|1.085.281
|-19,5
|112.799
|151.596
|-25,6
|Almanya
|697.390
|645.522
|8
|81.488
|58.113
|40,2
|Fransa
|549.829
|624.052
|-11,9
|46.633
|100.556
|-53,6