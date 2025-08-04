Türkiye’nin hurda ithalatı 2025’in ilk yarısında %5,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Haziran ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %24,2 ve yıllık %8,7 düşüşle 1,21 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %27,6 ve yıllık %16,7 düşüşle 455,28 milyon $ olarak kaydedildi.
2025 yılının yarısında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %5,8 düşüşle 9,38 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %16,2 düşüşle 3,56 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Türkiye’nin hurda ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %18,8 düşüşle 1,72 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %14,5 artışla 1,50 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %16,5 düşüşle 924.294 mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.
Türkiye'nin ilk altı ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Haziran 2025
|Ocak-Haziran 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Haziran 2025
|Haziran 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Hollanda
|1.722.946
|2.121.749
|-18,8
|386.444
|352.953
|9,5
|ABD
|1.502.529
|1.311.796
|14,5
|131.512
|87.692
|50
|İngiltere
|924.294
|1.106.363
|-16,5
|24.199
|125.154
|-80,7
|Belçika
|740.861
|649.374
|14,1
|79.034
|90.556
|-12,7
|Danimarka
|496.900
|500.259
|-0,7
|40.390
|49.582
|-18,5
|Romanya
|486.099
|481.554
|0,9
|87.051
|72.431
|20,2
|Litvanya
|475.513
|452.789
|5
|63.337
|81.543
|-22,3
|Rusya
|356.844
|276.906
|28,9
|79.576
|103.952
|-23,4
|Almanya
|341.723
|368.429
|-7,2
|78.954
|55.551
|42,1
|Fransa
|328.380
|215.764
|52,2
|74.014
|22.062
|235,5