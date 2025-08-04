Türkiye’nin hurda ithalatı 2025’in ilk yarısında %5,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Haziran ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %24,2 ve yıllık %8,7 düşüşle 1,21 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %27,6 ve yıllık %16,7 düşüşle 455,28 milyon $ olarak kaydedildi.

2025 yılının yarısında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %5,8 düşüşle 9,38 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %16,2 düşüşle 3,56 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin hurda ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %18,8 düşüşle 1,72 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %14,5 artışla 1,50 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %16,5 düşüşle 924.294 mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.

Türkiye'nin ilk altı ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2025 Ocak-Haziran 2024 Yıllık değişim

(%) Haziran 2025 Haziran 2024 Yıllık değişim (%) Hollanda 1.722.946 2.121.749 -18,8 386.444 352.953 9,5 ABD 1.502.529 1.311.796 14,5 131.512 87.692 50 İngiltere 924.294 1.106.363 -16,5 24.199 125.154 -80,7 Belçika 740.861 649.374 14,1 79.034 90.556 -12,7 Danimarka 496.900 500.259 -0,7 40.390 49.582 -18,5 Romanya 486.099 481.554 0,9 87.051 72.431 20,2 Litvanya 475.513 452.789 5 63.337 81.543 -22,3 Rusya 356.844 276.906 28,9 79.576 103.952 -23,4 Almanya 341.723 368.429 -7,2 78.954 55.551 42,1 Fransa 328.380 215.764 52,2 74.014 22.062 235,5

Türkiye’nin hurda ithalatı dağılımı - Ocak-Haziran 2025