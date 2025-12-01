Türkiye’nin hurda ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %7,3 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Ekim ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %24 ve yıllık %12,2 düşüşle 1,29 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %24,7 ve yıllık %21,2 düşüşle 464,39 milyon $ olarak kaydedildi.

2025 yılının ilk on ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %7,3 düşüşle 15,23 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %17,5 düşüşle 5,68 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin hurda ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %23,5 düşüşle 2,96 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %3 artışla 2,29 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve yine %3 artışla 1,83 milyon mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.

Türkiye'nin ilk on ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2025 Ocak-Ekim 2024 Yıllık değişim

(%) Ekim 2025 Ekim 2024 Yıllık değişim (%) ABD 2.962.388 3.872.397 -23,5 256.554 461.752 -44,4 Hollanda 2.295.480 2.228.212 3 190.875 195.708 -2,5 İngiltere 1.827.121 1.773.152 3 201.210 164.306 22,5 Belçika 1.076.349 947.325 13,6 - - - Romanya 797.456 744.871 7,1 92.037 82.485 11,6 Danimarka 748.947 737.920 1,5 53.992 48.039 12,4 Litvanya 712.054 850.431 -16,3 36.010 109.449 -67,1 Rusya 700.643 470.662 48,9 42.026 40.097 4,8 Almanya 559.211 530.649 5,4 79.959 25.277 216,3 Polonya 464.184 347.783 33,5 41.043 - -

Türkiye’nin hurda ithalatı dağılımı - Ocak-Ekim 2025