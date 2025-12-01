 |  Giriş 
Türkiye’nin hurda ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %7,3 düştü

Pazartesi, 01 Aralık 2025 10:13:13 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Ekim ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %24 ve yıllık %12,2 düşüşle 1,29 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %24,7 ve yıllık %21,2 düşüşle 464,39 milyon $ olarak kaydedildi.

2025 yılının ilk on ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %7,3 düşüşle 15,23 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %17,5 düşüşle 5,68 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin hurda ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %23,5 düşüşle 2,96 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %3 artışla 2,29 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve yine %3 artışla 1,83 milyon mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.

Türkiye'nin ilk on ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Ekim 2025 Ocak-Ekim 2024 Yıllık değişim
(%)		 Ekim 2025 Ekim 2024

Yıllık değişim

 (%)
ABD 2.962.388  3.872.397  -23,5 256.554  461.752  -44,4
Hollanda 2.295.480  2.228.212  3 190.875  195.708  -2,5
İngiltere 1.827.121  1.773.152  3 201.210  164.306  22,5
Belçika 1.076.349  947.325  13,6 -    -    -
Romanya 797.456  744.871  7,1 92.037  82.485  11,6
Danimarka 748.947  737.920  1,5 53.992  48.039  12,4
Litvanya 712.054  850.431  -16,3 36.010  109.449  -67,1
Rusya 700.643  470.662  48,9 42.026  40.097  4,8
Almanya 559.211  530.649  5,4 79.959  25.277  216,3
Polonya 464.184  347.783  33,5 41.043  -    -

Türkiye’nin hurda ithalatı dağılımı - Ocak-Ekim 2025


