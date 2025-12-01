Türkiye’nin hurda ithalatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %7,3 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Ekim ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %24 ve yıllık %12,2 düşüşle 1,29 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %24,7 ve yıllık %21,2 düşüşle 464,39 milyon $ olarak kaydedildi.
2025 yılının ilk on ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %7,3 düşüşle 15,23 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %17,5 düşüşle 5,68 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Türkiye’nin hurda ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %23,5 düşüşle 2,96 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %3 artışla 2,29 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve yine %3 artışla 1,83 milyon mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.
Türkiye'nin ilk on ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Ekim 2025
|Ocak-Ekim 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Ekim 2025
|Ekim 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|ABD
|2.962.388
|3.872.397
|-23,5
|256.554
|461.752
|-44,4
|Hollanda
|2.295.480
|2.228.212
|3
|190.875
|195.708
|-2,5
|İngiltere
|1.827.121
|1.773.152
|3
|201.210
|164.306
|22,5
|Belçika
|1.076.349
|947.325
|13,6
|-
|-
|-
|Romanya
|797.456
|744.871
|7,1
|92.037
|82.485
|11,6
|Danimarka
|748.947
|737.920
|1,5
|53.992
|48.039
|12,4
|Litvanya
|712.054
|850.431
|-16,3
|36.010
|109.449
|-67,1
|Rusya
|700.643
|470.662
|48,9
|42.026
|40.097
|4,8
|Almanya
|559.211
|530.649
|5,4
|79.959
|25.277
|216,3
|Polonya
|464.184
|347.783
|33,5
|41.043
|-
|-