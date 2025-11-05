 |  Giriş 
Türkiye’nin hurda ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %6,8 azaldı

Çarşamba, 05 Kasım 2025 12:34:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Eylül ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %21,6 ve yıllık %17,7 artışla 1,69 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %22,4 ve yıllık %4,3 artışla 616,98 milyon $ olarak kaydedildi.

2025 yılının ilk dokuz ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %6,8 düşüşle 13,94 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %17,2 düşüşle 5,22 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin hurda ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %20,7 düşüşle 2,70 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %3,5 düşüşle 2,10 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %1,1 artışla 1,62 milyon mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.

Türkiye'nin ilk dokuz ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Eylül 2025 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim
(%)		 Eylül 2025 Eylül 2024

Yıllık değişim

 (%)
ABD 2.705.814 3.410.645 -20,7 390.351 474.462 -17,7
Hollanda 2.104.606 2.032.504 3,5 141.669 217.406 -34,8
İngiltere 1.625.904 1.608.845 1,1 191.550 152.673 25,5
Belçika 1.076.349 947.325 13,6 109.174 79.423 37,5
Danimarka 705.403 662.386 6,5 87.661 54.924 59,6
Romanya 694.955 689.880 0,7 55.337 26.693 107,3
Litvanya 676.044 740.982 -8,8 117.215 27.950 319,4
Rusya 658.617 430.565 53 134.130 36.056 272
Almanya 479.252 505.371 -5,2 80.895 31.809 154,3
Polonya 423.140 347.783 21,7 25.195 22.632 11,3

Türkiye’nin hurda ithalatı dağılımı - Ocak-Eylül 2025

