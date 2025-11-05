Türkiye’nin hurda ithalatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %6,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Eylül ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %21,6 ve yıllık %17,7 artışla 1,69 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %22,4 ve yıllık %4,3 artışla 616,98 milyon $ olarak kaydedildi.
2025 yılının ilk dokuz ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %6,8 düşüşle 13,94 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %17,2 düşüşle 5,22 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Türkiye’nin hurda ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %20,7 düşüşle 2,70 milyon mt hurda ithalatı yapılan ABD oldu. ABD’yi Türkiye'ye yıllık %3,5 düşüşle 2,10 milyon mt hurda ihraç eden Hollanda ve %1,1 artışla 1,62 milyon mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.
Türkiye'nin ilk dokuz ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Eylül 2025
|Ocak-Eylül 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Eylül 2025
|Eylül 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|ABD
|2.705.814
|3.410.645
|-20,7
|390.351
|474.462
|-17,7
|Hollanda
|2.104.606
|2.032.504
|3,5
|141.669
|217.406
|-34,8
|İngiltere
|1.625.904
|1.608.845
|1,1
|191.550
|152.673
|25,5
|Belçika
|1.076.349
|947.325
|13,6
|109.174
|79.423
|37,5
|Danimarka
|705.403
|662.386
|6,5
|87.661
|54.924
|59,6
|Romanya
|694.955
|689.880
|0,7
|55.337
|26.693
|107,3
|Litvanya
|676.044
|740.982
|-8,8
|117.215
|27.950
|319,4
|Rusya
|658.617
|430.565
|53
|134.130
|36.056
|272
|Almanya
|479.252
|505.371
|-5,2
|80.895
|31.809
|154,3
|Polonya
|423.140
|347.783
|21,7
|25.195
|22.632
|11,3