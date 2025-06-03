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Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Nisan döneminde %3,8 geriledi

Salı, 03 Haziran 2025 15:29:16 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Nisan ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %12,8 ve yıllık %24,1 artışla 1,88 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %8,9 ve yıllık %15,8 artışla 719,9 milyon $ olarak kaydedildi.

2025 yılının ilk dört ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %3,8 düşüşle 6,57 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %16,3 düşüşle 2,47 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin hurda ithalatı - Son 12 ay

Türkiye’nin hurda ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %17,6 artışla 1,17 milyon mt hurda ithalatı yapılan Hollanda oldu. Hollanda’yı Türkiye'ye yıllık %23,2 düşüşle 1,05 milyon mt hurda ihraç eden ABD ve %6 düşüşle 685.074 mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.

ABD'den tedarik edilen tonajdaki kritik düşüşün ana nedeni, Trump'ın vergi politikaları oldu. Bu politikalar ve oldukça kaotik açıklamalarla ABD yassı mamul piyasasında fiyat artışı görüldüğü için yerel hurda fiyatları da hızla yükseldi. ABD'de yerel hurda fiyatları yükselirken, ihracat sahaları da fiyatlarını aşağı çekti. Nadir görülen bu durum hurda arzını genel olarak etkiledi. Sonuç olarak, Türk üreticiler AB'den, özellikle Hollanda'dan yaptığı alımları artırmayı daha güvenli buldu. Ocak-Nisan döneminde hurda ithalatının genel olarak düşük olmasının bir başka nedeni ise Türk üreticilerin üretim dengelerini ve maliyetlerini daha sıkı kontrol altında tutmak için gerekli hammaddelerin bir kısmını ucuz kütük ithalatıyla ikame etmeyi tercih etmesi.

Türkiye'nin ilk dört ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Nisan 2025 Ocak-Nisan 2024 Yıllık değişim
(%)		 Nisan 2025 Nisan 2024

Yıllık değişim

 (%)
Hollanda 1.173.936 998.013 17,6 331.132 194.255 70,5
ABD 1.055.722 1.373.767 -23,2 279.369 364.623 -23,4
İngiltere 685.074 728.998 -6 22.747 152.239 -85,1
Belçika 539.903 479.428 12,6 129.484 38.113 239,7
Danimarka 398.468 359.654 10,8 117.179 73.621 59,2
Romanya 318.651 308.055 3,4 104.202 74.206 40,4
Litvanya 295.505 345.356 -14,4 87.859 56.388 55,8
Almanya 242.451 209.436 15,8 121.705 24.358 399,7
Rusya 235.661 84.795 177,9 53.830 163 >1000
Fransa 228.945 243.281 -5,9 86.586 83.593 3,6

Türkiye’nin hurda ithalatı dağılımı - Ocak-Nisan 2025

Türkiye’nin hurda ithalatı dağılımı - Ocak-Nisan 2025

Etiketler: Hurda Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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