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Türkiye’nin hurda ithalatındaki düşüş 2025’in Ocak-Mayıs döneminde hızlandı

Salı, 01 Temmuz 2025 13:57:28 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Mayıs ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %14,9 ve yıllık %11,3 düşüşle 1,60 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %12,6 ve yıllık %15,6 düşüşle 628,9 milyon $ olarak kaydedildi.

2025 yılının ilk beş ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı Ocak-Nisan döneminde kaydedilen %3,8 düşüşe kıyasla yıllık %5,3 düşüşle 8,17 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %16,2 düşüşle 3,10 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin hurda ithalatı - Son 12 ay

Türkiye’nin hurda ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %12 artışla 1,37 milyon mt hurda ithalatı yapılan Hollanda oldu. Hollanda’yı Türkiye'ye yıllık %24,4 düşüşle 1,34 milyon mt hurda ihraç eden ABD ve %8,3 düşüşle 900.094 mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.

Türkiye'nin ilk beş ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Mayıs 2025 Ocak-Mayıs 2024 Yıllık değişim
(%)		 Mayıs 2025 Mayıs 2024

Yıllık değişim

 (%)
Hollanda 1.371.016 1.224.105 12 197.071 226.091 -12,8
ABD 1.336.502 1.768.797 -24,4 280.693 395.029 -28,9
İngiltere 900.094 981.209 -8,3 214.952 252.211 -14,8
Belçika 661.826 558.818 18,4 121.923 79.390 53,6
Danimarka 456.509 450.677 1,3 58.040 91.023 -36,2
Romanya 412.177 371.246 11 93.526 63.191 48
Litvanya 399.047 409.122 -2,5 103.541 63.767 62,4
Rusya 277.268 172.954 60,3 41.607 88.158 -52,8
Almanya 262.768 312.878 -16 20.315 103.442 -80,4
Fransa 256.275 289.132 -11,4 27.330 45.851 -40,4

Türkiye’nin hurda ithalatı dağılımı - Ocak-Mayıs 2025

Türkiye’nin hurda ithalatı dağılımı - Ocak-Mayıs 2025

Etiketler: Hurda Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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