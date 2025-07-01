Türkiye’nin hurda ithalatındaki düşüş 2025’in Ocak-Mayıs döneminde hızlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Mayıs ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %14,9 ve yıllık %11,3 düşüşle 1,60 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %12,6 ve yıllık %15,6 düşüşle 628,9 milyon $ olarak kaydedildi.
2025 yılının ilk beş ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı Ocak-Nisan döneminde kaydedilen %3,8 düşüşe kıyasla yıllık %5,3 düşüşle 8,17 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %16,2 düşüşle 3,10 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Türkiye’nin hurda ithalatı - Son 12 ay
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %12 artışla 1,37 milyon mt hurda ithalatı yapılan Hollanda oldu. Hollanda’yı Türkiye'ye yıllık %24,4 düşüşle 1,34 milyon mt hurda ihraç eden ABD ve %8,3 düşüşle 900.094 mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.
Türkiye'nin ilk beş ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Mayıs 2025
|Ocak-Mayıs 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Mayıs 2025
|Mayıs 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Hollanda
|1.371.016
|1.224.105
|12
|197.071
|226.091
|-12,8
|ABD
|1.336.502
|1.768.797
|-24,4
|280.693
|395.029
|-28,9
|İngiltere
|900.094
|981.209
|-8,3
|214.952
|252.211
|-14,8
|Belçika
|661.826
|558.818
|18,4
|121.923
|79.390
|53,6
|Danimarka
|456.509
|450.677
|1,3
|58.040
|91.023
|-36,2
|Romanya
|412.177
|371.246
|11
|93.526
|63.191
|48
|Litvanya
|399.047
|409.122
|-2,5
|103.541
|63.767
|62,4
|Rusya
|277.268
|172.954
|60,3
|41.607
|88.158
|-52,8
|Almanya
|262.768
|312.878
|-16
|20.315
|103.442
|-80,4
|Fransa
|256.275
|289.132
|-11,4
|27.330
|45.851
|-40,4