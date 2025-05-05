Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Mart döneminde %11,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Mart ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %7,4 artış ve yıllık %4,7 düşüşle 1,66 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %7,3 artış ve yıllık %24,4 düşüşle 622 milyon $ olarak kaydedildi.
2025 yılının ilk üç ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %11,7 düşüşle 4,69 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %23,5 düşüşle 1,75 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Türkiye’nin hurda ithalatı - Ocak-Mart 2025
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %4,9 artışla 842.805 mt hurda ithalatı yapılan Hollanda oldu. Hollanda’yı Türkiye'ye yıllık %23,1 düşüşle 776.294 mt hurda ihraç eden ABD ve %20,7 düşüşle 457.603 mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.
Türkiye'nin ilk üç ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Mart 2025
|Ocak-Mart 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Mart 2025
|Mart 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Hollanda
|842.805
|803.758
|4,9
|233.859
|220.471
|6,1
|ABD
|776.294
|1.009.145
|-23,1
|412.239
|471.944
|14,5
|İngiltere
|457.603
|576.759
|-20,7
|145.784
|278.772
|-47,7
|Belçika
|410.419
|441.316
|-7
|78.604
|29.962
|162,3
|Danimarka
|281.289
|286.033
|-1,7
|105.908
|143.643
|-26,3
|Romanya
|214.515
|233.849
|-8,3
|101.375
|56.291
|80,1
|Litvanya
|207.646
|288.968
|-28,1
|88.333
|45.897
|92,5
|Rusya
|181.831
|84.632
|114,8
|70.861
|32.563
|117,6
|Polonya
|150.922
|141.318
|6,8
|25.123
|87.825
|-71,4
|Fransa
|142.358
|159.926
|-11
|52.594
|20.165
|160,8