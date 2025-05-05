Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Mart döneminde %11,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Mart ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %7,4 artış ve yıllık %4,7 düşüşle 1,66 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %7,3 artış ve yıllık %24,4 düşüşle 622 milyon $ olarak kaydedildi.

2025 yılının ilk üç ayında ise, Türkiye 'nin hurda ithalatı yıllık %11,7 düşüşle 4,69 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %23,5 düşüşle 1,75 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin hurda ithalatı - Ocak-Mart 2025

Aynı dönemde, Türkiye 'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %4,9 artışla 842.805 mt hurda ithalatı yapılan Hollanda oldu. Hollanda’yı Türkiye 'ye yıllık %23,1 düşüşle 776.294 mt hurda ihraç eden ABD ve %20,7 düşüşle 457.603 mt hurda ihraç eden İngiltere takip etti.

Türkiye 'nin ilk üç ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2025 Ocak-Mart 2024 Yıllık değişim

(%) Mart 2025 Mart 2024 Yıllık değişim (%) Hollanda 842.805 803.758 4,9 233.859 220.471 6,1 ABD 776.294 1.009.145 -23,1 412.239 471.944 14,5 İngiltere 457.603 576.759 -20,7 145.784 278.772 -47,7 Belçika 410.419 441.316 -7 78.604 29.962 162,3 Danimarka 281.289 286.033 -1,7 105.908 143.643 -26,3 Romanya 214.515 233.849 -8,3 101.375 56.291 80,1 Litvanya 207.646 288.968 -28,1 88.333 45.897 92,5 Rusya 181.831 84.632 114,8 70.861 32.563 117,6 Polonya 150.922 141.318 6,8 25.123 87.825 -71,4 Fransa 142.358 159.926 -11 52.594 20.165 160,8

Türkiye’nin hurda ithalatı dağılımı - Ocak-Mart 2025