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Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Şubat döneminde %12,9 geriledi

Perşembe, 03 Nisan 2025 12:15:20 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Şubat ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %4,8 artış ve yıllık %4,7 düşüşle 1,55 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %4,7 artış ve yıllık %19,8 düşüşle 580,63 milyon $ olarak kaydedildi.

2025 yılının ilk iki ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %12,9 düşüşle 3,03 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %22,9 düşüşle 1,13 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin hurda ithalatı - Ocak-Şubat 2025

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %4,4 artışla 609.006 mt hurda ithalatı yapılan Hollanda oldu. Hollanda’yı Türkiye'ye yıllık %32,2 düşüşle 364.043 mt hurda ihraç eden ABD ve %17,3 düşüşle 331.879 mt hurda ihraç eden Belçika takip etti.

Türkiye'nin ilk iki ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)     
 Ocak-Şubat 2025Ocak-Şubat 2024Yıllık değişim
(%)		Şubat 2025Şubat 2024

Yıllık değişim

 (%)

Hollanda609.006583.2874,4355.194309.08314,9
ABD364.043537.201-32,2216.858180.94719,8
Belçika331.879401.353-17,3252.645160.44157,5
İngiltere311.818297.9864,6106.024172.986-38,7
Danimarka175.352142.38923,156.39966.363-15
Polonya125.79953.492135,249.26830.30862,6
Litvanya119.312243.070-50,980.297153.829-47,8
Romanya113.207177.558-36,257.16477.035-25,8
Rusya110.97052.068113,140.065359>1000
Finlandiya94.780102.628-7,630.18643.961-31,3

Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok hurda ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:

Türkiye’nin hurda ithalatı dağılımı - Ocak-Şubat 2025


Etiketler: Hurda Hammaddeler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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