Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Şubat döneminde %12,9 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Şubat ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %4,8 artış ve yıllık %4,7 düşüşle 1,55 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %4,7 artış ve yıllık %19,8 düşüşle 580,63 milyon $ olarak kaydedildi.
2025 yılının ilk iki ayında ise, Türkiye'nin hurda ithalatı yıllık %12,9 düşüşle 3,03 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %22,9 düşüşle 1,13 milyar $ seviyesinde yer aldı.
Türkiye’nin hurda ithalatı - Ocak-Şubat 2025
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %4,4 artışla 609.006 mt hurda ithalatı yapılan Hollanda oldu. Hollanda’yı Türkiye'ye yıllık %32,2 düşüşle 364.043 mt hurda ihraç eden ABD ve %17,3 düşüşle 331.879 mt hurda ihraç eden Belçika takip etti.
Türkiye'nin ilk iki ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Şubat 2025
|Ocak-Şubat 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Şubat 2025
|Şubat 2024
Yıllık değişim
(%)
|Hollanda
|609.006
|583.287
|4,4
|355.194
|309.083
|14,9
|ABD
|364.043
|537.201
|-32,2
|216.858
|180.947
|19,8
|Belçika
|331.879
|401.353
|-17,3
|252.645
|160.441
|57,5
|İngiltere
|311.818
|297.986
|4,6
|106.024
|172.986
|-38,7
|Danimarka
|175.352
|142.389
|23,1
|56.399
|66.363
|-15
|Polonya
|125.799
|53.492
|135,2
|49.268
|30.308
|62,6
|Litvanya
|119.312
|243.070
|-50,9
|80.297
|153.829
|-47,8
|Romanya
|113.207
|177.558
|-36,2
|57.164
|77.035
|-25,8
|Rusya
|110.970
|52.068
|113,1
|40.065
|359
|>1000
|Finlandiya
|94.780
|102.628
|-7,6
|30.186
|43.961
|-31,3
Ocak-Şubat döneminde Türkiye'nin en çok hurda ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: