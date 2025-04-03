Türkiye’nin hurda ithalatı Ocak-Şubat döneminde %12,9 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Şubat ayında Türkiye'nin hurda ithalatı aylık %4,8 artış ve yıllık %4,7 düşüşle 1,55 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri de aylık %4,7 artış ve yıllık %19,8 düşüşle 580,63 milyon $ olarak kaydedildi.

2025 yılının ilk iki ayında ise, Türkiye 'nin hurda ithalatı yıllık %12,9 düşüşle 3,03 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %22,9 düşüşle 1,13 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin hurda ithalatı - Ocak-Şubat 2025

Aynı dönemde, Türkiye 'nin en fazla hurda ithal ettiği ülke, yıllık %4,4 artışla 609.006 mt hurda ithalatı yapılan Hollanda oldu. Hollanda’yı Türkiye 'ye yıllık %32,2 düşüşle 364.043 mt hurda ihraç eden ABD ve %17,3 düşüşle 331.879 mt hurda ihraç eden Belçika takip etti.

Türkiye 'nin ilk iki ayda en çok hurda ithal ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2025 Ocak-Şubat 2024 Yıllık değişim

(%) Şubat 2025 Şubat 2024 Yıllık değişim (%) Hollanda 609.006 583.287 4,4 355.194 309.083 14,9 ABD 364.043 537.201 -32,2 216.858 180.947 19,8 Belçika 331.879 401.353 -17,3 252.645 160.441 57,5 İngiltere 311.818 297.986 4,6 106.024 172.986 -38,7 Danimarka 175.352 142.389 23,1 56.399 66.363 -15 Polonya 125.799 53.492 135,2 49.268 30.308 62,6 Litvanya 119.312 243.070 -50,9 80.297 153.829 -47,8 Romanya 113.207 177.558 -36,2 57.164 77.035 -25,8 Rusya 110.970 52.068 113,1 40.065 359 >1000 Finlandiya 94.780 102.628 -7,6 30.186 43.961 -31,3

Ocak-Şubat döneminde Türkiye 'nin en çok hurda ithal ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:

Türkiye’nin hurda ithalatı dağılımı - Ocak-Şubat 2025