Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2025’in ilk yarısında %0,5 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı Haziran ayında aylık %46,8 ve yıllık %16,1 artışla 114.626 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %44 ve 2024 yılının Haziran ayına kıyasla %8,6 artışla 64,32 milyon $ oldu.
Yılın ilk yarısında Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %0,5 artışla 531,465 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %6,5 düşüşle 304,93 milyon $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke yıllık %26,2 artışla 221.251 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, yıllık %14,5 düşüşle 41.743 mt filmaşin ithal eden Bulgaristan ve yıllık %38,5 artışla 34.386 mt ithalat yapan İtalya takip etti.
Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Haziran 2025
|Ocak-Haziran 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Haziran 2025
|Haziran 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Romanya
|221.251
|175.282
|26,2
|66.718
|52.048
|28,2
|Bulgaristan
|41.743
|48.794
|-14,5
|11.390
|14.973
|-23,9
|Avustralya
|34.386
|24.828
|38,5
|6.554
|4.040
|62,2
|İtalya
|31.667
|-
|-
|5.000
|-
|-
|Libya
|30.128
|28.767
|4,7
|1.676
|4.421
|-62,1
|İspanya
|13.876
|33.063
|-58
|2.986
|5.544
|-46,1
|Estonya
|12.758
|13.101
|-2,6
|5.280
|4.198
|25,8
|BAE
|11.545
|30.662
|-62,3
|-
|3.501
|-
|Bosna-Hersek
|11.473
|1.698
|575,7
|-
|1.537
|-
|Haiti
|11.046
|-
|-
|-
|-
|-
Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak - Haziran 2025