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Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2025’in ilk yarısında %0,5 yükseldi

Çarşamba, 06 Ağustos 2025 13:03:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı Haziran ayında aylık %46,8 ve yıllık %16,1 artışla 114.626 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %44 ve 2024 yılının Haziran ayına kıyasla %8,6 artışla 64,32 milyon $ oldu.

Yılın ilk yarısında Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %0,5 artışla 531,465 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %6,5 düşüşle 304,93 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay

Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke yıllık %26,2 artışla 221.251 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, yıllık %14,5 düşüşle 41.743 mt filmaşin ithal eden Bulgaristan ve yıllık %38,5 artışla 34.386 mt ithalat yapan İtalya takip etti.

Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Haziran 2025 Ocak-Haziran 2024 Yıllık değişim
(%)		 Haziran 2025 Haziran 2024

Yıllık değişim

 (%)
Romanya 221.251 175.282 26,2 66.718 52.048 28,2
Bulgaristan 41.743 48.794 -14,5 11.390 14.973 -23,9
Avustralya 34.386 24.828 38,5 6.554 4.040 62,2
İtalya 31.667 - - 5.000 - -
Libya 30.128 28.767 4,7 1.676 4.421 -62,1
İspanya 13.876 33.063 -58 2.986 5.544 -46,1
Estonya 12.758 13.101 -2,6 5.280 4.198 25,8
BAE 11.545 30.662 -62,3 - 3.501 -
Bosna-Hersek 11.473 1.698 575,7 - 1.537 -
Haiti 11.046 - - - - -

 Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak - Haziran 2025

Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak - Haziran 2025

Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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