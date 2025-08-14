Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2025’in ilk yarısında %11,3 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin demir cevheri ithalatı bu yılın Haziran ayında aylık %79,1 ve yıllık %18,1 artışla 1,11 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalattan sağlanan gelir aylık %71,3 artış ve 2024 yılının Haziran ayına kıyasla %4,8 düşüşle 111,43 milyon $ oldu.

2025’in ilk yarısında ise, Türkiye'nin demir cevheri ithalatı yıllık %11,3 düşüşle 4,81 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %29,7 düşerek 506,22 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok demir cevheri ithal ettiği ülke yıllık %21,5 artışla 3,23 milyon mt ile Brezilya oldu. Brezilya’yı, 493.802 mt demir cevheri ihraç eden Özbekistan ve 330.712 mt ihracat yapan İsveç takip etti.

Yılın ilk altı ayında Türkiye’nin en çok demir cevheri ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2025 Ocak-Haziran 2025 Yıllık değişim

(%) Haziran 2025 Haziran 2024 Yıllık değişim (%) Brezilya 3.228.899 2.657.784 21,5 830.117 413.397 100,8 Özbekistan 493.802 410.752 20,2 156.690 174.556 -10,2 İsveç 330.712 494.949 -33,2 - 164.976 - Ukrayna 322.864 852.649 -62,1 82.502 158.505 -47,9 Rusya 262.982 236.632 11,1 38.442 26.750 43,7 G. Afrika 167.635 688.269 -75,6 20 - - Romanya 2.238 298 651 432 298 45

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı dağılımı - Ocak-Haziran 2025