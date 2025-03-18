Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Şubat’ta aylık %17,4 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Şubat ayında ülkedeki yeni araç kayıtları bir önceki aya kıyasla %17,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %29,3 düşüş göstererek 136.810 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %34,1 ve yıllık %10,6 düşüşle 68.731 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %50,2’sini oluşturdu.
Öte yandan Şubat ayında yeni kamyonet kayıtları Ocak ayına kıyasla %48,2 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %31,1 düşüş göstererek 12.590 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %9,2’sini oluşturdu.