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Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları Şubat’ta aylık %17,4 düştü

Salı, 18 Mart 2025 11:25:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Şubat ayında ülkedeki yeni araç kayıtları bir önceki aya kıyasla %17,4 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %29,3 düşüş göstererek 136.810 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %34,1 ve yıllık %10,6 düşüşle 68.731 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %50,2’sini oluşturdu.     

Öte yandan Şubat ayında yeni kamyonet kayıtları Ocak ayına kıyasla %48,2 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %31,1 düşüş göstererek 12.590 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %9,2’sini oluşturdu.


Etiketler: Türkiye Avrupa Otomotiv 

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