Türkiye’de yeni motorlu araç kayıtları 2025’in Eylül ayında %8,7 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Eylül ayında ülkedeki yeni araç kayıtları bir önceki aya kıyasla %8,7 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %7,6 düşüş göstererek 196.338 adet seviyesinde yer aldı.
Söz konusu ayda yeni binek otomobil kayıtları aylık %15,3 düşüş ve yıllık %28,2 artışla 80.390 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda binek araçlar toplam tescil edilen motorlu araçların %40,9'unu oluşturdu.
Öte yandan Eylül ayında yeni kamyonet kayıtları Ağustos ayına kıyasla %0,8 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,1 artış göstererek 17.188 adet seviyesinde yer aldı. Söz konusu ayda yeni kamyonet kayıtları toplam tescil edilen motorlu araçların %8,8’ini oluşturdu.